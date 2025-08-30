Virales

“El paso de la araña”: cómo un baile en una boda se transformó en un fenómeno viral con su propio tutorial

Su popularidad fue tal que la creadora decidió compartir los detalles en su cuenta de TikTok

Guardar
El baile generó repercusión entre los usuarios de TiKTok (@yourmother1997)

“El paso de la araña" se ha convertido en una sensación viral en TikTok, impulsado por un video publicado por la usuaria @yourmother1997. El fenómeno comenzó durante una fiesta de casamiento, donde una mujer sorprendió a los asistentes con una coreografía poco convencional.

En el video, la joven se recuesta boca abajo en el suelo y, mediante movimientos ágiles y coordinados, gira de un lado a otro, logrando que todos los presentes centren su atención en ella. La originalidad del movimiento y la reacción del público contribuyeron a que el clip se difundiera rápidamente entre los usuarios de TikTok.

“‘Eres una araña tan buena’, dicen al unísono”, escribió en la descripción. Esta expresión, repetida por quienes presenciaron la escena, subraya el carácter distintivo de la coreografía y ha sido adoptada por muchos internautas al replicar el paso o comentar sobre el fenómeno.

Su video original generó millones de reproducciones (TikTok: @yourmother1997)

El éxito del “paso de la araña” no se detuvo en la publicación original. Tras la repercusión alcanzada, compartió un tutorial en el que explica cómo realizar la coreografía, facilitando que otros usuarios puedan recrear el movimiento que la hizo popular en la red social.

La grabación del baile en la fiesta, que ya supera las 46 millones de reproducciones y acumula cerca de siete millones de “me gusta”, ha captado la atención de millones de usuarios y ha generado una ola de imitaciones y comentarios en la plataforma.

“Creo que tiene que hacerlo al menos 5 veces más”, “De nuevo los seers humanos ganándole a la IA”, “Cómo se habrá enterado que podía hacer eso”, “Estoy honestamente en shock con lo que hizo” y “Cómo hago el pasod e la araña”, son algunos de los mensajes.

Temas Relacionados

Paso de la arañaTikTokCoreografía viralVideo viralViralesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un perro frenchie salta al océano durante una jornada de pesca y causa pánico entre los presentes

La reacción de la mascota ante un pez sorprendió a la comunidad digital y generó un fenómeno en redes sociales con millones de reproducciones

Un perro frenchie salta al

Cuando el tatuaje se vuelve legado, la iniciativa que redefine una forma de honrar a los seres queridos

Fundada en Ohio, Save My Ink Forever ofrece a las familias la posibilidad de preservar arte corporal para convertirlo en piezas con valor emocional y conmemorativo

Cuando el tatuaje se vuelve

La insólita broma de un profesor por el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce que se volvió viral

Lo que parecía una simple lección sobre cultura pop se transformó en un experimento social de alcance masivo. Diversión, confusión y una aclaración que partió desde la Universidad de Tennessee

La insólita broma de un

Se identifica como un vampiro: “No bebo sangre, pero chupo la energía de las personas”

Una joven de Rhode Island desafía los mitos del vampirismo y enfrenta prejuicios por su identidad. Su historia mezcla espiritualidad, autodescubrimiento y la búsqueda de aceptación

Se identifica como un vampiro:

Un influencer grabó a una tribu caníbal aislada en Indonesia: “Creo que nos están apuntando con arcos y flechas”

El video de la expedición del TikToker irlandés Dara Tah lo muestra en una barcaza precaria en Papúa. “No voy a mentir, fue absolutamente aterrador”. La críticas que recibió en las redes por su polémica travesía

Un influencer grabó a una
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Nos estábamos reseteando”: la respuesta

“Nos estábamos reseteando”: la respuesta de Axel Kicillof sobre la interna con La Cámpora y su relación con Cristina Kirchner

La producción de petróleo de la Argentina alcanzó en julio su máximo nivel en 26 años

Asaltaban casas de adultos mayores y los maniataban para robarles: fueron detenidos

Elecciones en Corrientes: siete candidatos disputan la gobernación en un escenario abierto a segunda vuelta

Santilli repudió la filtración de los audios de Karina Milei: “Siempre aparecen estas operaciones antes de las elecciones”

INFOBAE AMÉRICA
A pocos días del veredicto

A pocos días del veredicto por presunto golpismo, uno de los hijos de Bolsonaro comentó que el ex presidente de Brasil “no quiere alimentarse”

Nuevos datos de inflación moderada allanan el camino para recortes de tasas de interés

Un dron ucraniano provocó un incendio cerca del “palacio de Vladimir Putin” en el sur de Rusia

El momento del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

La historia de Karina Barbosa, la brasileña que regresó a su país tras unirse al grupo terrorista ISIS en 2016

TELESHOW
La llamativa coincidencia de Juana

La llamativa coincidencia de Juana Repetto con sus hijos luego de anunciar su embarazo: “Me parece un flash”

Daniela Batlle Casas: “Piensan que Gerson me mantiene”

Soledad definió los cinco participantes que integrarán su equipo en La Voz Argentina: el pedido de ayuda al público

Una historia de ida, de sueños y de vuelta: Yayo Cáceres emociona con su regreso al país al frente de Ron Lalá

Thomas Guzmán: “Si alguna vez me pasa algo en la calle, en mi lápida pongan que fui libre y feliz”