“El paso de la araña”: cómo un baile en una boda se transformó en un fenómeno viral con su propio tutorial

El baile generó repercusión entre los usuarios de TiKTok (@yourmother1997)

“El paso de la araña" se ha convertido en una sensación viral en TikTok, impulsado por un video publicado por la usuaria @yourmother1997. El fenómeno comenzó durante una fiesta de casamiento, donde una mujer sorprendió a los asistentes con una coreografía poco convencional.

En el video, la joven se recuesta boca abajo en el suelo y, mediante movimientos ágiles y coordinados, gira de un lado a otro, logrando que todos los presentes centren su atención en ella. La originalidad del movimiento y la reacción del público contribuyeron a que el clip se difundiera rápidamente entre los usuarios de TikTok.

“‘Eres una araña tan buena’, dicen al unísono”, escribió en la descripción. Esta expresión, repetida por quienes presenciaron la escena, subraya el carácter distintivo de la coreografía y ha sido adoptada por muchos internautas al replicar el paso o comentar sobre el fenómeno.

Su video original generó millones de reproducciones (TikTok: @yourmother1997)

El éxito del “paso de la araña” no se detuvo en la publicación original. Tras la repercusión alcanzada, compartió un tutorial en el que explica cómo realizar la coreografía, facilitando que otros usuarios puedan recrear el movimiento que la hizo popular en la red social.

La grabación del baile en la fiesta, que ya supera las 46 millones de reproducciones y acumula cerca de siete millones de “me gusta”, ha captado la atención de millones de usuarios y ha generado una ola de imitaciones y comentarios en la plataforma.

“Creo que tiene que hacerlo al menos 5 veces más”, “De nuevo los seers humanos ganándole a la IA”, “Cómo se habrá enterado que podía hacer eso”, “Estoy honestamente en shock con lo que hizo” y “Cómo hago el pasod e la araña”, son algunos de los mensajes.