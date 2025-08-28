Un influencer grabó a una tribu caníbal aislada en Indonesia: “Creo que nos están apuntando con arcos y flechas”

Un influencer grabó a una “tribu caníbal” aislada de Indonesia y desató la polémica en redes

Un video publicado por el influencer irlandés Dara Tah ha generado una intensa polémica en redes sociales tras mostrar su intento de acercamiento a una tribu aislada en la jungla de Papúa, Indonesia, como parte de un reto para TikTok. En las imágenes, Tah se aproxima junto a un grupo de turistas y un guía local a la comunidad indígena, con la intención de ofrecerles sal como gesto de buena voluntad. La escena, documentada y difundida en sus redes, ha provocado críticas por la exposición de la tribu.

El incidente, publicado en su perfil el 26 de agosto de 2025, muestra cómo el equipo de Tah navega en una pequeña embarcación de madera por la densa selva de la provincia de Papúa, en la isla de Nueva Guinea. Al acercarse a la orilla, los visitantes se encuentran con varios miembros de la tribu, quienes portan lanzas, arcos de gran tamaño y visten tocados de plumas y faldas confeccionadas con hojas.

La tensión aumenta cuando uno de los indígenas apunta un arco y una flecha hacia el grupo, lo que provoca una reacción inmediata de alarma entre los turistas. “Creo que nos están apuntando con arcos y flechas”, advierte uno de los acompañantes, mientras Tah, visiblemente nervioso, levanta el brazo en señal de saludo.

Reacción de la tribu y retirada del grupo

La tribu rechazó el gesto de Tah de ofrecer sal y el grupo debió retirarse ante la hostilidad

En un intento por ganarse la aceptación de la tribu, el influencer saca varios paquetes de sal y los agita en el aire antes de verter un poco en su mano. Sin embargo, la respuesta resulta negativa: uno de los líderes de la comunidad, acompañado de un perro, prueba la sal y la escupe con desagrado. Ante la hostilidad, el guía local, identificado como Demi, urge al grupo a retirarse: “Tenemos que irnos. No somos bienvenidos. Es realmente peligroso”. El equipo se aleja rápidamente del lugar, mientras Tah reconoce el temor vivido: “No voy a mentir, fue absolutamente aterrador”.

La publicación del video en TikTok, que ha superado el medio millón de “me gusta”, no tardó en suscitar reacciones negativas. Numerosos usuarios expresaron su indignación por la decisión de Tah de acercarse y grabar a la tribu. Entre los comentarios destacados, algunos señalaron: “Déjenlos en paz, y no son caníbales”, mientras que otros insistieron en que “solo son personas que viven una vida tranquila”. También hubo quienes cuestionaron el propósito de la visita: “¿Pero por qué están ahí en primer lugar?”.

La etiqueta de “tribu caníbal” utilizada por el influencer fue especialmente criticada, ya que no existe confirmación sobre la identidad ni las costumbres del grupo contactado.

El influencer Dara Tah generó polémica al grabar a una tribu aislada en Papúa, Indonesia, durante un reto para TikTok

Perfil de Dara Tah y antecedentes de retos extremos

Dara Tah, conocido por su perfil de “buscador de emociones fuertes”, ha construido su popularidad en internet a través de retos extremos y visitas a lugares peligrosos o prohibidos. Con más de 827.000 suscriptores en YouTube y 721.000 seguidores en TikTok, el irlandés ha documentado experiencias como trabajar entre mineros de azufre en el volcán Kawah Ijen de Indonesia, pasar 50 horas en un complejo subterráneo de misiles nucleares en Arkansas, y explorar islas con reputación de ser letales o inaccesibles, como la “Isla del Ántrax” en Escocia y la “Isla de las Serpientes” en Borneo. Además, participó en la competencia internacional “Ibiza Royale” de Red Bull junto a su pareja.

Debate ético sobre el turismo extremo y comunidades indígenas

El caso ha reavivado el debate sobre los límites éticos del turismo extremo y la exposición mediática de comunidades indígenas aisladas. Papúa, provincia del este de Indonesia, alberga numerosas tribus de difícil acceso y cuya identidad suele permanecer protegida.

En este episodio, no se ha logrado identificar a la comunidad contactada por Tah y su equipo. Hay antecedentes trágicos, como el del misionero estadounidense John Allen Chau, quien en 2018 murió tras intentar ingresar a la isla de North Sentinel, en la India, habitada por una de las tribus más aisladas del mundo.

A pesar de la controversia y las advertencias sobre el peligro de estos encuentros, Tah anunció en la descripción de su publicación que planeaba regresar al lugar al día siguiente, alentando a sus seguidores a desearle suerte en su próxima incursión.