“No nos mudamos aún”: la contundente respuesta de una joven argentina al cartel de su vecino en Barcelona

La nota manuscrita se volvió viral en X, generando miles de reacciones y debates sobre la convivencia en edificios

El episodio se volvió viral y expuso cómo un simple malentendido puede marcar el inicio de la relación entre vecinos (Imagen Ilustrativa Infobae).

Al llegar por primera vez a su nuevo departamento en Barcelona, una joven argentina se encontró con una situación inesperada: un mensaje poco cordial de un vecino la recibió antes incluso de que pudiera instalarse. La reacción irónica ante este episodio, compartida en la plataforma X (antes Twitter), no tardó en captar la atención de miles de usuarios y se convirtió en un fenómeno viral.

El episodio comenzó cuando la joven, tras recibir las llaves de su piso, acudió a conocer el lugar y halló un cartel manuscrito en la puerta. En su publicación en X, relató: “Ya nos dieron las llaves del piso nuevo, y fui hoy a verlo. Adivinen como me recibe el vecino nuevo”, dejando en suspenso el contenido del mensaje y generando expectativa entre sus seguidores.

La joven, lejos de dejar pasar la situación, anticipó su reacción con un toque de humor: “Y gocen con mi respuesta”.

El mensaje manuscrito del vecino, lejos de ser una bienvenida, sorprendió a la joven antes de mudarse al departamento en Barcelona (X: @VanMarianne)

El mensaje del vecino, escrito a mano, decía: “Este plástico es de vuestra mudanza. Hacer el favor tirar las cosas”. Ante la sorpresa, la joven decidió responder con otra nota manuscrita en la que expresó: “¡Hola! Gusto en saludarlo. Gracias por la nota de BIENVENIDA. El plástico no es nuestro. No nos mudamos aún”. Su respuesta buscó aclarar el malentendido y, al mismo tiempo, evidenció el tono poco amistoso del primer contacto vecinal.

La respuesta irónica de la argentina generó miles de interacciones y abrió un debate sobre la convivencia en edificios (X: @VanMarianne)

La historia se viralizó en cuestión de horas. La publicación de la joven superó los 2,5 millones de visualizaciones, acumuló más de 75.000 likes y generó cientos de comentarios en la plataforma X.

Entre las reacciones más destacadas en X, varios usuarios compartieron su asombro y experiencias similares. Comentarios como “Ay por favor, hay gente muy mal. Cómo te va a dejar ese mensaje”, “Que pesado, ni se presenta y ya anda molestando” y “Que feo mudarte y que te reciban así” reflejaron el desconcierto y la empatía de la comunidad digital ante la situación vivida por la joven argentina.

