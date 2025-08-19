Un vehículo se estrelló contra un restaurante y arrolló a dos influencers gastronómicos que grababan una degustación en vivo

Un SUV atropelló a dos influencers gastronómicos mientras grababan un video en un restaurante de Houston

Un almuerzo en uno de los restaurantes favoritos de Houston terminó de lapeor manera para Nina Santiago, conocida como NinaUnrated, y Patrick Blackwood, dos reconocidos influencers gastronómicos. Ambos resultaron heridos cuando un SUV irrumpió de forma violenta en CuVee’s Culinary Creations y los atropelló mientras grababan un video de degustación, según reportó el Daily Mail.

El accidente ocurrió mientras Santiago y Blackwood degustaban sliders de salmón, ostras presidenciales y langosta en una mesa junto a la ventana. Un SUV cruzó el vidrio a una velocidad calculada entre 56 y 64 kilómetros por hora (35-40 mph) e impactó contra su mesa. Las imágenes muestran cómo fueron lanzados de sus asientos entre fragmentos de vidrio y lograron alejarse del lugar con heridas visibles.

Accidente en CuVee’s: atención de emergencia y testimonios

Tras el choque, el Daily Mail difundió imágenes de los influencers cubiertos de cortes mientras eran trasladados de urgencia a un hospital local. Desde la camilla, Blackwood manifestó su alivio por haber sobrevivido: “Me siento bendecido, gracias Señor. Gracias universo. Estoy agradecido por todo”, declaró en un video recogido por el medio británico.

Calificó la experiencia como “lo más aterrador” que vivió. Por su parte, Santiago permaneció más tiempo bajo observación y describió su estado: “Mi cuerpo está tenso, me duele un poco la cabeza y la mandíbula. Solo me alegra estar viva”.

El accidente ocurrió mientras los creadores de contenido degustaban platos y grababan para sus redes sociales (@NinaUnrated/Instagram)

El impacto emocional del incidente quedó reflejado en las declaraciones de Santiago. La influencer admitió la dificultad para asimilar lo sucedido y comentó: “Este es el segundo accidente que sufrimos este mes. El hecho de que hayamos salido caminando de ambos, no sé si somos afortunados o estamos malditos”. Explicó que intentaba mantener la calma y evitar perder el control, a pesar de sentir deseos de llorar.

La causa del accidente aún no está clara. Medios locales citados por el Daily Mail informaron que la policía de Tyler y los servicios de emergencia de UT Health EMS respondieron rápidamente tras el impacto. El local sufrió daños significativos tras la irrupción del vehículo.

Reflexiones tras la tragedia

Con una sólida presencia en plataformas como YouTube e Instagram, Santiago y Blackwood construyeron una audiencia que sigue sus reseñas y experiencias culinarias. Su rutina suele incluir degustaciones de grandes comidas y visitas frecuentes a restaurantes.

Patrick Blackwood y Nina Santiago resultaron heridos tras el impacto del vehículo en CuVee’s Culinary Creations (@NinaUnrated/Instagram)

Luego del accidente, ambos compartieron una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de aprovechar cada día. En la descripción del video publicado en YouTube, relataron cómo el SUV los sorprendió mientras celebraban con un brindis de sliders.

“Estuvimos a centímetros del desastre, pero por un milagro estamos bien, solo sacudidos y para siempre cambiados”, detallaron. Santiago agradeció estar viva y destacó que la experiencia le mostró la importancia de valorar a quienes realmente importan, dejando atrás rencores y centrando su atención en el presente.

No es el único episodio traumático que han atravesado en el mes, ya que ambos mencionaron haber sobrevivido a otro incidente reciente. Esta sucesión de eventos fortaleció su mensaje de gratitud y la decisión de vivir sin postergar lo importante.

Para Santiago y Blackwood, la inesperada irrupción del SUV durante su almuerzo se transformó en un recordatorio contundente: la vida puede cambiar en un instante. Ahora, su propósito es aprovechar cada oportunidad, mantener el foco en sus metas y recordar que cada día representa un regalo impredecible.