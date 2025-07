El tierno pedido de Guillermina: la historia viral de la nena que quería invitar a Manuel Belgrano a su casa

Un padre buscó a su hija por el colegio, esta no paraba de repetir que quería conocer a Manuel Belgrano y el video se hizo viral (TikTok: @Alvaro Fraiz)

Una escena cotidiana en el auto se transformó en uno de los videos más conmovedores y comentados de las redes sociales. Álvaro Fraiz, de Marcos Juárez, Córdoba, había retirado a su hija Guillermina, de apenas 3 años y medio, al jardín cuando decidió registrar un diálogo espontáneo que terminaría tocando el corazón de miles de personas y provocando una oleada de mensajes.

En la grabación se podía al auto detenido y a la pequeña Guillermina en el asiento delantero derecho, del lado del acompañante algo cabizbaja y conmovida, mientras respondía la pregunta de su padre: “A ver decime de vuelta, ¿qué te pasa?”. Sin dudar, la nena confesaba lo que la tenía inquieta: “Quiero invitar a Manuel Belgrano a mi casa”. Desconcertado, su papá le explicó que Belgrano, prócer de la historia argentina y creador de la bandera, había vivido hace mucho tiempo y que ya no era posible conocerlo, pero a la nena no le bastaban las explicaciones. Su insistencia y la claridad con que decía “No, a mí me gusta Manuel Belgrano” hicieron sonreír a su padre y emocionaron a miles de personas.

En el diálogo, Álvaro intentó proponerle a Guillermina la posibilidad de invitar a otro prócer, mencionando nombres como San Martín y Mariano Moreno, pero la niña se mantuvo firme: solo quería conocer a su ídolo, Belgrano.

Guillermina le pidió a su papá Alvaro invitar a Manuel Belgrano a su casa (TikTok: @Alvaro Fraiz)

Luego de filmar el tierno momento, Álvaro subió el video a TikTok casi sin pensarlo. Según relató a Infobae, la escena surgió espontáneamente tras una jornada escolar marcada por actividades relacionadas con el Día de la Bandera y la figura de Belgrano. Pensando que sería un lindo recuerdo familiar, nunca estimó que su publicación tomaría tal vuelo en Internet.

Alvaro Fraiz explicó en diálogo con Infobae: “Yo filmé este video a la tarde a la salida del colegio y después me olvidé que tenía el video en mi celular, yo el video lo grabé para mí, tengo un millón de videos de mi hija y a la noche estábamos viendo unas fotos y ahí me acordé de que tenía el video y dije ‘bueno, lo subo a TikTok’ me pareció que era un buen video para compartir y después se terminó viralizando en las redes sociales. No pensé que iba a tener tanta repercusión”.

En sólo un día, el video superó las dos millones de reproducciones, consiguió más de 353 mil “me gusta” y sumó alrededor de 2.820 comentarios. Usuarios de toda Argentina y otros países se sintieron conmovidos por la autenticidad y el entusiasmo de Guillermina, volviéndose tema de conversación en plataformas como TikTok, Instagram y X.

El video rápidamente y en apenas un día, se hizo viral en las distintas redes sociales (TikTok: @Alvaro Fraiz)

La respuesta no se limitó solo a números. Llegaron cientos de mensajes como “Ay mi vida, si quiere yo puedo ir a la casa y jugamos todo lo que ella quiera”, “Que genia la nena” o sugerencias creativas como “Tenés que disfrazar a un amigo tuyo de Manuel Belgrano y que vaya a merendar por favor”. Muchos usuarios coincidieron en celebrar la inocencia y curiosidad de la niña, reconociendo la importancia de que desde tan pequeños los niños aprendan sobre la historia nacional y sus figuras destacadas.

Álvaro Fraiz destacó el papel de las maestras, especialmente la seño Cinthia, en despertar el interés de Guillermina por la historia y transmitir valores a través de la enseñanza. “Quiero reconocer a las profesoras de jardín de mi hija Guillermina… eso hizo que le quedara grabado el tema de Manuel Belgrano en la cabeza”, señaló, apostando por seguir incentivando este aprendizaje en casa.

El padre también contó que en su familia ahora buscan algún póster o suvenir de Manuel Belgrano para que Guillermina pueda sentir más cerca a su héroe, alimentando el lazo entre la niña y la historia del país. El video, nacido casi por casualidad, demuestra cómo la educación, la ternura familiar y el mundo digital pueden converger en un instante único, capaz de despertar emoción, sonrisas y el orgullo de conocer a quienes forman parte del legado nacional.