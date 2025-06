Así combate el frío este dogo argentino, pura ternura en una escena doméstica

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @ramosmica29)

Un nuevo protagonista de cuatro patas se robó el corazón de millones en TikTok. Se trata de Mayita, una perra de raza dogo argentino que cautivó a los usuarios con su singular manera de combatir las bajas temperaturas en su hogar.

La usuaria de TikTok @ramosmica29 compartió un video que no tardó en viralizarse. En él, se ve a Mayita sentada sobre el piso, justo frente a una estufa recién encendida, con su panza apuntando directamente al calor. La escena, que podría parecer común en cualquier casa con mascotas, despertó una ola de ternura por lo expresiva que resultó la reacción de la perra.

“Prendo la estufa y automáticamente: el hada cagada de frío”, escribió su dueña sobre el video, en tono de humor, y completó la descripción con un apodo que ya quedó inmortalizado en la comunidad: “Mayita congelada.”

Mayita, la dogo argentino que se volvió viral por su astucia para combatir el frío en casa (TikTok)

Lo que comenzó como una simple publicación doméstica rápidamente explotó en alcance. El video acumuló más de tres millones de reproducciones en muy pocos días, además de unos 552.000 “me gusta”, comentarios y compartidos por miles de usuarios que se sintieron identificados con la reacción de Mayita.

En las imágenes, la perra no solo muestra una postura digna de alguien que conoce perfectamente dónde está el mejor lugar de la casa durante el invierno, sino que además genera simpatía por su aparente necesidad urgente de calor, algo que muchos humanos también sienten con la llegada del frío.

Entre los mensajes que recibió el video, varios usuarios celebraron la inteligencia y personalidad de la dogo argentino: “La forma de sentarse de un jubilado comiendo bizcochos", “Tiene un corazoncito en su nariz”, “Dicen que los dogos puede ganarle a un puma”, “Se calienta la pancita y la carita de ‘esto no me alcanza’” y “Es una raza violenta cuando no le ponen si estufita en invierno y su aire en verano, sino cumplen esos requisitos las pagarán”, son algunos de los mensajes.