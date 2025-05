Un abuelo mostró cómo actúa en el banco para que lo atiendan y se volvió viral en TikTok

El abuelo que se volvió viral en TikTok sorprendió con su cambio de actitud dentro de un banco

Un video publicado por la usuaria @solcornejog en TikTok se volvió viral, mostrando una escena que mezcla humor y picardía. En las imágenes se ve a un abuelo caminando con total normalidad en un bar, sin señales de dolor ni dificultad. Pero un cambio de actitud llama la atención por completo.

Luego de que le preguntaran cómo suele ir al banco, comienza a caminar lentamente, encorvado, con expresión de dolor, como si cada paso le costara demasiado.

El video no muestra una trampa maliciosa, sino un gesto que para muchos fue simplemente una muestra de viveza criolla. “Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿qué novedades hay?“, dice durante su actuación, mientras se escuchan risas de fondo.

Usuarios de TikTok piden un "Oscar" para el abuelo por su ingeniosa interpretación dentro de la "sucursal bancaria"

La transformación fue tan evidente que el video se viralizó, acumulando más de 4,2 millones de reproducciones y generó más de 10.000 comentarios en cuestión de días.

Las reacciones no tardaron en explotar. Comentarios como “estos abuelitos ya no son confiables jajajaja” o “le dijiste que camine normal y por poco sale corriendo” reflejan la mezcla de sorpresa, humor y ternura que despertó la escena. Muchos usuarios destacaron el talento actoral del protagonista y no dudaron en bromear con que merece un premio Oscar por su interpretación improvisada.

Además, el clip abrió un pequeño debate: ¿cómo percibimos a los adultos mayores? Muchas veces se los asocia con fragilidad, lentitud o dependencia, pero este abuelo rompió ese molde con una actuación que descolocó a todos. Lejos de la imagen pasiva, mostró iniciativa, astucia y sentido del humor.