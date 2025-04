La increíble historia de la mujer de 88 años con la cintura más chica del mundo: mide sólo 38 centímetros

Cathie Jung mantiene el récord Guinness de la cintura más pequeña del mundo con 38,1 cm al usar corsé (guinnessworldrecords)

En 1999, Cathie Jung, una mujer estadounidense, ostentó el título del récord Guinness por tener la cintura más delgada del mundo. Con 62 años, alcanzó la cifra sorprendente de 38,1 centímetros, medida cuando usa un corsé. Sin corsé, su cintura mide 53.34 centímetros. En la actualidad, continúa siendo la persona con la cintura más delgada, a sus 88 años. “Nunca lo tuve en mente”, aseguró Cathie al sitio web del Libro Guinness de los Récords​, cuando explicó que no era algo que se había propuesto.

Cathie comenzó a usar corsé a los 18 años, pero fue a los 30 años cuando tomó la decisión de adoptarlo permanentemente. Originalmente, su cintura medía 66,4 centímetros, y a partir de ese momento, inició un proceso gradual de reducción mediante el uso de corsés y cinturones de ejercicios. Con el paso de los años, esta reducción se hizo cada vez más pronunciada hasta llegar a la medida actual de 38,1 centímetros. Un dato curioso es que nunca se ha sometido a cirugías para modificar su cintura​.

Uso continuo del corsé: una rutina diaria

El corsé es parte fundamental de la vida diaria de Cathie Jung. Ella lo usa durante 23 horas al día, s únicamente para ducharse. Según explicó, este hábito está relacionado con la comodidad. Aunque su rutina no incluye dietas especiales ni ejercicios específicos, evita ciertos alimentos que le causan hinchazón y consume porciones pequeñas a lo largo del día. Además, el corsé nunca le ha causado problemas de salud, y según dijo, “tener una cintura tan pequeña no le dificulta la respiración”​.

La "reina del corsé" comenzó a usar estas prendas de forma constante a los 30 años, influenciada por la moda victoriana (guinnessworldrecords)

De hecho, Cathie asegura que nunca ha tenido problemas de salud debido al uso del corsé. Atribuye este hecho a que comenzó el proceso de reducción de su cintura de manera gradual, evitando los riesgos asociados con un uso apresurado. “Si empiezas a tener problemas respiratorios o de cualquier otro tipo, significa que no estás haciendo las cosas bien”, agregó. Su esposo, el cirujano ortopédico Bob Jung, también ha supervisado de cerca su salud, asegurándose de que no haya efectos adversos en su cuerpo durante los años​.

La decisión de Cathie de usar corsés comenzó con su interés por la moda victoriana, la que desempeñó un papel importante en su vida. Según sus declaraciones: “Si quieres usar un vestido victoriano y que luzca apropiado, necesitas usar la ropa interior adecuada”. La fascinación por estos estilos vintage fue lo que impulsó a Cathie a usar corsés, sin ninguna intención de reducir su figura o alcanzar un récord. “No era mi objetivo adelgazar ni ser más delgada; simplemente fue algo natural”, explicó al sitio Guinness World Records​.

Jung asegura que su proceso de reducción de cintura fue gradual y sin intervenciones quirúrgicas, acorde a sus declaraciones (facebook: Cathie Jung)

Además de usar corsés para vestirse de acuerdo con esta moda, Cathie también ha tenido que hacer ajustes en su ropa diaria. Casi toda su vestimenta está hecha a medida para adaptarse a su figura, aunque no es raro que use prendas de confección, como leggings y una camiseta con cinturón, cuando está en situaciones informales, como en la playa.

Reacciones de la sociedad: admiración y críticas

El uso extremo de corsés por parte de Cathie ha generado diversas reacciones entre sus amigos y desconocidos. Algunas de sus amigas la consideran admirable, mientras que otras no comparten la misma opinión sobre su figura. “Es algo bastante incierto”, comentó Cathie sobre las opiniones de sus amigas. Sin embargo, la mayor parte de la atención proviene de los desconocidos, quienes tienen reacciones variadas. En las áreas más conservadoras de Estados Unidos, la gente tiende a ser más distante, mientras que, en otros lugares, como Japón y Corea del Sur, donde ha aparecido en televisión, la gente es mucho más curiosa y accesible​.

El apoyo médico de su esposo, Bob Jung, fue clave para evitar problemas de salud durante el proceso (guinnessworldrecords)

Aunque Cathie no ha sufrido problemas de salud debido al uso constante de corsés, expertos médicos, como los del NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), desaconsejan la reducción extrema de la cintura. La presión constante sobre los órganos internos y la circulación sanguínea pueden causar complicaciones, especialmente si no se hace de manera controlada y gradual. Aunque Cathie ha mantenido su salud, los médicos advierten que el uso excesivo de corsés puede traer consecuencias a largo plazo si no se utiliza de manera correcta​.

La historia de Cathie Jung es un ejemplo fascinante de dedicación y amor por una moda que ha dado lugar a uno de los récords más sorprendentes del mundo. Su cintura extremadamente delgada, mantenida con el uso constante de corsés durante más de 50 años, es testamento de su paciencia y compromiso. A pesar de las advertencias médicas y las diferentes reacciones sociales, Cathie sigue siendo un referente en el mundo de los récords Guinness.