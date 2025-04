La escena nocturna en Seúl que preocupa a los turistas, pero no sorprende a los locales

El video generó todo tipo de reacciones en las redes sociales (TikTok: @nachobarrueco_)

En Corea del Sur, el uso de bebidas alcohólicas ha alcanzado proporciones preocupantes, convirtiéndose en un fenómeno social de gran relevancia. El país asiático figura entre los que tienen un mayor consumo de alcohol per cápita a nivel mundial. Este dato se ha puesto de manifiesto a través de un video viral en TikTok del creador de contenido Nacho Barrueco, quien compartió su experiencia al observar la vida nocturna en Seúl.

Durante su estancia, Barrueco se sorprendió al ver la cantidad de personas en estado de embriaguez en las calles, algo que, según él, es visto como normal en la cultura local.

En ese sentido, según el creador de contenido, el consumo excesivo de alcohol en Corea del Sur no solo es una práctica común, sino que también está vinculado a problemas más profundos en la sociedad. La presión social y las largas jornadas laborales son factores que contribuyen a que se convierta en una vía de escape para muchos.

Falta de apoyo psicológico agrava el abuso de alcohol en la sociedad surcoreana (Créditos: Freepik)

Barrueco también sostuvo que la falta de una cultura de apoyo psicológico y la percepción del bienestar mental como un tema tabú agravan la situación, llevando a muchos a buscar refugio en el consumo de bebidas alcohólicas.

Las reacciones al video de Nacho Barrueco no se hicieron esperar en la sección de comentarios de la publicación. “En las series k dramas siempre salen bebiendo”, “Al fin alguien lo dice”, “Beben para poder expresar o desahogarse” y “Lo bueno es que no roban, por eso no tienen miedo... Pero el trasfondo es triste”, son algunos de los mensajes.

Consecuencias alarmantes: el suicidio en Corea del Sur

Los suicidios en Corea del Sur crecieron entre enero y mayo de 2024 un 10,1 % con respecto al mismo periodo del año anterior, un salto motivado posiblemente por el empeoramiento de la economía o el efecto imitación, según datos dados a conocer por el Gobierno de ese país.

En los cinco primeros meses del año pasado, 6.375 personas se quitaron la vida en el país asiático, según cifras del Ministerio de Salud y Bienestar hechas públicas durante una reunión de un consejo público-privado establecido en 2018 para atajar este problema en Corea del Sur, el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con más casos de suicidio por cada 100.000 habitantes.

Además del empeoramiento de la situación económica en Corea del Sur, durante el encuentro se citaron otras posibles causas para este aumento, como la menor interacción social generalizada tras la pandemia.

También se mencionó la posibilidad de que haya habido un efecto imitación tras el suicidio en diciembre del conocido actor Lee Sun-kyun, coprotagonista de la exitosa película Parásitos, durante los dos primeros meses de 2024.

El número de suicidios alcanzó en Corea del Sur la cifra récord de 14.427 (28,5 por cada 100.000 habitantes) en 2013, y la tendencia general ha sido ligeramente a la baja a partir de entonces, aunque, según cifras preliminares, 2023 superó a 2022 en número de fallecimientos de este tipo, con 13.770, un incremento del 6,7 %.