Un hombre vio 292 veces la misma película en tres meses y logró un récord Guinness

Trailer de la película "Spiderman No Way Home"

Ramiro Alanis, un residente de Florida y ferviente seguidor del universo cinematográfico de Marvel, dedicó tres meses de su vida a un objetivo extraordinario: asistir al cine para ver la misma película 292 veces. Este esfuerzo le permitió recuperar el título del Récord Guinness por el mayor número de visualizaciones de una misma película en salas de cine. Según detalló el sitio web de Guinness World Records, esta hazaña implicó un total de 720 horas frente a la pantalla, lo que equivale a 30 días completos sin descanso.

El filme elegido por Alanis fue “Spider-Man: No Way Home”, la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland. Este largometraje, que se convirtió en un fenómeno global, fue el centro de la rutina diaria de Alanis durante esos tres meses. Según publicó Guinness World Records, el hombre llegó a asistir hasta cinco veces al día a las proyecciones, lo que le ocasionó efectos secundarios como dolores de cabeza y pérdida de peso. Además, la inversión económica para lograr este récord ascendió a aproximadamente 3.400 dólares.

Un récord recuperado tras una competencia internacional

Esta no fue la primera vez que Alanis ostentó el título. En 2019, había logrado el récord al ver “Avengers: Endgame” 191 veces en cines. Sin embargo, en 2021, un joven francés llamado Arnaud Klein le arrebató el reconocimiento al asistir 204 veces a las proyecciones de la película francesa “Kaamelott: First Instalment”. Según consignó Guinness World Records, Alanis quedó profundamente decepcionado al perder el título, lo que lo motivó a intentar recuperarlo con un esfuerzo aún mayor.

El propio Alanis explicó que su determinación para recuperar el récord estaba vinculada a un homenaje personal. Según reportó Guinness World Records, el hombre dedicó su logro a su abuela Juany, quien falleció en 2019 antes de que él pudiera mostrarle su primer récord. “Ella fue mi apoyo número uno y quiero seguir siendo el poseedor del récord”, declaró Alanis. Además, advirtió que su hazaña no sería fácil de superar: “Si alguien intenta batir mi récord de nuevo, quiero que se lo piense dos veces antes de intentarlo”.

Las estrictas reglas para validar el récord

Obtener un Récord Guinness no solo requiere dedicación, sino también cumplir con una serie de normas estrictas. Según detalló Guinness World Records, para que cada visualización de la película contara, Alanis debía permanecer en la sala de cine durante toda la proyección, incluyendo los créditos finales. Además, no podía realizar ninguna otra actividad mientras veía la película, como usar su teléfono móvil, dormir o salir al baño.

Estas reglas, diseñadas para garantizar la legitimidad del récord, hicieron que el desafío fuera aún más exigente. Alanis tuvo que organizar su tiempo de manera meticulosa para cumplir con las proyecciones diarias, especialmente durante los primeros días, cuando llegó a ver la película hasta cinco veces en una jornada. Este ritmo intenso tuvo un impacto físico en el hombre, quien experimentó pérdida de peso y episodios de fatiga.

Ramiro Alanis muestra el récord Guinness obtenido

Un fenómeno cultural y un desafío personal

“Spider-Man: No Way Home” no fue una elección casual para Alanis. La película, que reunió a tres generaciones de actores que han interpretado al icónico superhéroe, se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno. Según Guinness World Records, Alanis aprovechó la popularidad del filme y su extensa duración en cartelera para llevar a cabo su hazaña. Sin embargo, su motivación iba más allá del simple gusto por la película; el récord representaba para él un desafío personal y un tributo a su abuela.

El esfuerzo de Alanis no solo le devolvió el título, sino que también lo consolidó como un ejemplo de perseverancia y dedicación. Aunque el récord podría ser superado en el futuro, el hombre de Florida dejó claro que su logro no fue una tarea sencilla y que quienes deseen intentarlo deberán enfrentarse a un desafío monumental.

Un récord que trasciende las cifras

El caso de Ramiro Alanis no solo destaca por las cifras impresionantes que lo acompañan, como las 720 horas dedicadas al cine o los 3.400 dólares invertidos en entradas. También pone de manifiesto el impacto emocional y personal que puede tener un Récord Guinness. Para Alanis, este logro no fue solo una cuestión de números, sino una forma de honrar la memoria de su abuela y de demostrar su pasión por el cine y el universo de Marvel.

Según Guinness World Records, el récord de Alanis es un testimonio de cómo la dedicación y la motivación personal pueden llevar a alcanzar metas extraordinarias. Aunque el título podría ser disputado en el futuro, el esfuerzo y la historia detrás de este logro lo convierten en algo más que un simple dato estadístico.