Viaja a Suiza y recibe una multa inesperada en su primer día al tomar el tren

El video generó debate en las redes sociales (TikTok: @pablo_ordorica)

Un incidente ocurrido en un tren en Suiza ha generado un amplio debate en redes sociales, luego de que el creador de contenido español Pablo Ordorica compartiera su experiencia a través de un video en el que relató cómo fue multado con 120 euros (aproximadamente 127 dólares) apenas 20 minutos después de llegar al país.

Según explicó, la sanción se debió a que abordó un tren diferente al que indicaba su billete, a pesar de haber recibido autorización previa de un empleado de la estación.

El incidente ocurrió cuando Ordorica, quien se encontraba en Suiza como parte de un itinerario que incluía un trayecto en tren y un viaje en barco hacia Alemania, decidió consultar con un revisor en la estación si podía tomar un tren anterior al que había reservado.

De acuerdo a su relato, el empleado le aseguró que era posible siempre que el trayecto fuera el mismo. Sin embargo, una vez a bordo del tren, otro revisor le informó que estaba incumpliendo las normas y procedió a imponerle la multa.

El creador de contenido español asegura que un empleado le autorizó cambiar de tren antes de ser sancionado (TikTok)

En ese sentido, el creador de contenido explicó que, al ser abordado por el revisor durante el trayecto, mostró su billete y explicó que había recibido autorización para tomar ese tren. Sin embargo, su explicación fue desestimada.

Según Ordorica, el revisor adoptó un tono despectivo y le recordó que debía cumplir las normas, especialmente por no encontrarse en su país de origen. “Había que respetar los horarios y más cuando no estás en tu país”, fueron las palabras que, según el español, le dijeron.

El español también señaló que esta no era la primera vez que realizaba un cambio de tren similar. En ocasiones anteriores, había mostrado su billete a los revisores y no había tenido problemas. No obstante, en esta ocasión, no aceptaron su explicación ni la referencia al compañero que le había dado el permiso.

“¿Ah, sí? ¿Quién era mi compañero? No me vale de nada”, habría respondido el revisor, según el relato del afectado.

Usuarios debaten en redes sobre la rigidez de las normas de transporte en Suiza y su aplicación a turistas (TikTok)

El caso ha despertado comentarios sobre las estrictas normas de transporte en Suiza y la actitud de los revisores hacia los viajeros extranjeros. El video en el que Ordorica compartió su experiencia ha acumulado más de 75.000 visualizaciones y sigue generando comentarios.

En su publicación, el creador de contenido reflexionó sobre la actitud del revisor, calificándola como “chulesca” y “despectiva”. También expresó su frustración por el hecho de que, incluso teniendo un billete válido, los revisores pueden imponer sanciones si así lo deciden. “Hasta cuando vas con un billete que has pagado, si quieren, te multan”, cerró.

El caso ha suscitado un debate en redes sociales sobre las estrictas normas de transporte en Suiza y la forma en que se aplican a los viajeros extranjeros. Algunos usuarios han defendido la postura del revisor, argumentando que las reglas deben cumplirse al pie de la letra, mientras que otros han criticado la falta de flexibilidad y empatía hacia los turistas.