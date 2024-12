Manejó 20 kilómetros en moto y cuando llegó al destino se dio cuenta de que se había olvidado a su amigo

Un fotógrafo argentino, recorre 20 kilómetros en moto sin su amigo, generando miles de reacciones en TikTok (@miltoon.01)

En la vorágine de cada día, los momentos de distracción pueden llevar a olvidos importantes. Desde compromisos hasta objetos materiales, muchos son los descuidos que provocan contratiempos. Sin embargo, lo que no es tan común es olvidar a una persona. Este fue el caso de Milton, un fotógrafo argentino cuya historia se viralizó en TikTok. Con más de 2,8 millones de reproducciones y alrededor de 365 mil “likes”, el video mostró cómo un descuido lo llevó a recorrer 20 kilómetros en moto en Paraná, Entre Ríos, sin notar que había dejado a su amigo atrás, generando una ola de reacciones que hizo que muchos se sintieran identificados con su insólita experiencia.

Un viaje en silencio

En el clip viral, narró cómo se fue del trabajo en el vehículo con Joaquín a quien le dicen “Cuchi”, pero a mitad del trayecto, se dio cuenta de que su compañero no estaba a bordo: “Yo salí con mi amigo a la tarde, y a la vuelta, después de 20 kilómetros, que fueron 25 minutos, me doy cuenta de que no lo traigo”, relató entre risas mientras grababa el momento capturado por una cámara de seguridad.

Al principio, el autor del video creyó que su colega se había caído de la moto, pero luego de revisar hacia atrás y no verlo, comenzó a preocuparse y corrió inmediatamente a cargar el celular para contactarlo. En otro TikTok, el argentino reveló que su amigo tuvo que tomarse un auto de aplicación al darse cuenta de que había quedado solo. Además, confesó que inclusive le había hablado durante el trayecto, pero no se le ocurrió mirar atrás, pensó que su compañero estaba “cansado” y por eso no le respondía.

El incidente provocó que el amigo se tenga que tomar un auto de aplicación para regresar (@miltoon.01)

Las reacciones a la divertida escena: ¿se tiró?

Las reacciones ante la anécdota de Milton fueron tan sorprendentes como divertidas. Uno de los comentarios más destacados fue: “¿Lo perdí? ¿Se cayó? ¿Se tiró? ¿Los aliens?”, a lo que el tiktoker respondió bromeando: “Lo voló el viento”. Lo que más se remarcó fue cómo el protagonista palpó el asiento de la moto como si estuviera comprobando si su amigo se había vuelto invisible, con muchos comentarios como: “¿Cómo toca el asiento? Es el verdadero ‘yo lo había puesto acá’”.

Otros compartieron sus propias experiencias en situaciones similares, como una madre que, apurada, pensó que había hecho subir a sus hijos al auto, solo para que uno de ellos le preguntara: “¿Por qué Franco se quedó, mamá?”. “Me pasó lo mismo, dejé a mi abuelo en el kiosco y me fui a la casa, al llegar me preguntaba por qué no bajaba y me di cuenta de que nunca subió”, relató otro individuo despistado.