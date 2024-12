Recibió un duro mensaje de su novia que generó polémica en las redes: “No le vuelvo a hablar a una mujer nunca más en la vida”

Fausto compartió su frustración en redes tras eliminar audios sobre fútbol enviados a su novia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las redes sociales, algunas conversaciones privadas pueden convertirse en virales en cuestión de horas. Eso fue el caso de un tuit de Fausto, un periodista deportivo argentino, que compartió una captura de pantalla a X de una interacción por Whatsapp que mantuvo con su novia. El chat generó un debate entre los usuarios sobre el tiempo y la cantidad de audios que es correcto enviar.

El tuit de @notne7a, que en menos de 24 horas alcanzó las 2 millones de visualizaciones y más de 48 mil “me gusta”, decía lo siguiente: “Me destrozó. No le vuelvo a hablar a una mujer en mi vida”. El joven acompañó esta frase con una foto de la conversación. Le había enviado a su novia siete mensajes que aparecían como eliminados. La pregunta de ella fue clara y directa: “¿En todos los audios hablás de fútbol, no?”, él le confesó: “Sí, ya los borré”.

Más tarde, ella expresó sentirse incómoda por la insistencia, aunque también mostró aprecio por otras cualidades de él: “No me interesa saber esas cosas. Yo a vos te amo por un montón de razones, pero hace una hora no me decís otra cosa que no sea relacionada con eso”. Esta interacción fue suficiente para que el periodista compartiera su frustración en las redes sociales, desatando una gran cantidad de reacciones.

La opinión de los usuarios: ¿Quién tiene la razón?

Algunos usuarios se mostraron comprensivos con la posición de la novia: “Admitamos que mandar siete audios de un mismo tema es un montón, incluso si te lo manda un amigo. A veces, al otro sinceramente no le interesa tanto como vos y está bien aceptarlo”.

Otros, sin embargo, defendieron a Fausto y su pasión por el fútbol, sugiriendo que quizás ella debería haber mostrado más interés por lo que le gusta a su pareja: “Si te amara mínimo te prestaría más atención y le pondría más onda”. Un seguidor planteó: “¿Es mejor el interés falso o que te diga la verdad?”, mientras que otro comentó a modo de broma: “Sobre lo que te apasiona se habla en vivo. El WhatsApp es para avisar que falta mayonesa”.

La opinión de Fausto: “No le doy importancia a los comentarios”

En diálogo con Infobae, Fausto explicó con más detalles la situación detrás de la conversación: “Hace dos años que estamos juntos. A veces me banca y otras me pide que cambie de tema. Yo andaba preocupado porque Boca tenía que clasificar a la Libertadores, entonces le estaba contando qué resultados se tenían que dar porque habíamos perdido con Vélez el día anterior”, comentó. A pesar de la viralización de la conversación, el tuitero no le dio demasiada importancia a las reacciones de los usuarios: “No leí mucho los comentarios, algunos me apoyaron y otros festejaban diciendo que ella tenía razón y que me tendría que dejar. Yo no le doy importancia”, afirmó.

Reconoció, sin embargo, que se molestó un poco al sentir que su pareja lo ignoraba, aunque rápidamente se le pasó. “No vaya a ser que se me escape, porque no sé si consigo una novia que me aguante tanto como ella”, concluyó en tono divertido.