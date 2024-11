Lo sorprendió con entradas para ver a River por primera vez y su reacción emocionó a millones en TikTok

Cumple el sueño de su pareja Federico al llevarlo al Monumental para su primer partido de River.(@conyperez_)

Cony Pérez decidió sorprender a su novio, Federico, y regalarle la posibilidad de ver por primera vez a River, algo que él había deseado toda su vida. La joven le dijo que irían a merendar cuando en realidad lo estaba llevando a cumplir su sueño de conocer el Monumental. El TikTok superó las 4,3 millones de reproducciones y obtuvo más de 431 mil “me gusta”.

Al principio del video Federico aparecía sentado en el subte, ansioso y ajeno a la experiencia. En el camino, su pareja lo detuvo en la calle y le entregó una mochila. Él, sin entender, la abrió y encontró camisetas de su equipo. Al verlas, sonrió, confundido, y preguntó: “¿Qué es esto?”. Cony, entonces, le reveló la verdad: “Vamos a la cancha”. Su novio se quedó estupefacto, pensaba que era una broma, pero cuando se lo confirmó su pareja, él la abrazó y se emocionaron juntos.

El plan perfecto

En diálogo con Infobae, Cony reveló más detalles de la sorpresa. Comentó que desde hace dos años, cuando iniciaron su relación, ella deseaba que Federico, quien no había tenido la oportunidad de asistir al estadio, pudiera vivir esa experiencia. “Yo siempre fui a la cancha con mi papá, porque ambos somos socios, pero Fede nunca había tenido esa oportunidad”.

Federico, al recibir camisetas de River, se entera de que vivirá la experiencia única de asistir al estadio (@conyperez_)

Decidida a cumplir ese sueño, lo hizo socio en secreto, y sacó las entradas para ver River-Banfield. Después tuvo que silenciarle las notificaciones de mail a su novio para evitar que viera los anuncios que envía el club: “Él era socio sin saberlo”. Para la coartada usó una fecha especial: “Le dije que teníamos que ir a merendar el día del partido a Capital por el cumpleaños de mi mamá, lo que claramente era una mentira”. Sobre la intranquilidad que aparenta en el principio del clip viral manifestó: “Él no se fastidió. En el subte se estaba llenando de hinchas de River y me dijo ´che, me encantaría poder ir en algún momento a la cancha´”.

Reacciones en redes

La creadora de contenido reveló que jamás se esperaba semejante repercusión, “el video era solo para mis amigos”. De todas formas están contentos con lo generado: “Mi novio lee todos los comentarios y está súper feliz. Nos están mandando mensajes hermosos, y eso realmente me alegra el corazón”, expresó.

La experiencia termina con la victoria de River, dejando a la pareja emocionada y con un recuerdo imborrable (@conyperez_)

Los comentarios en TikTok reflejaron la emoción de los seguidores: “Piensa que la estaba acompañando a merendar a la hora del partido, quizás otro le hubiera dicho que no. Mirá si ella no debe tener razones para amarlo”, escribió un usuario. Otro añadió: “Para una mujer enamorada no existen límites”. Incluso quienes no simpatizan con River se mostraron conmovidos: “Soy bostero, pero la pasión por los colores no tiene nombre. Te super felicito por ese regalo, porque no tiene precio el ir a ver a tu equipo”.

Cony subió una segunda parte del video, en la que mostró un Federico perplejo y boquiabierto que contemplaba a su alrededor en el Monumental. Después, se filmaron alentando a su equipo y disfrutando del partido, que terminó con una victoria de 3-1, cerrando el día de manera perfecta para la pareja y esta gran sorpresa.