Bloqueó a su ex de todas las redes pero él encontró una manera ingeniosa para comunicarse

El video de la usuaria @rubylikered ya acumuló más de 3 millones de reproducciones y 776 mil “me gusta” en menos de 24 horas en TikTok (@rubylikered)

Una historia curiosa y creativa captó la atención de millones de personas en TikTok. La usuaria @rubylikered compartió un video que rápidamente se volvió viral, en donde se plantea una ingeniosa estrategia por parte de un ex para reconquistar a su antigua pareja. Al haberlo bloqueado de todas las redes, su exnovio no se da por vencido y recurre a la plataforma de música Spotify para tratar de vincularse con ella.

La usuaria explicó en el TikTok: “Ella bloqueó a su ex, pero él todavía tiene acceso a su Spotify, así que se está comunicando a través de canciones”. Por ende, al compartir la cuenta tiene la posibilidad de reproducir música y que su ex la vea. Es allí en donde el joven trata de forma desesperada, a través de títulos de canciones que llevan mensajes ocultos, reclamar que le de una segunda oportunidad a su vínculo.

Entre las canciones seleccionadas se encuentran “Call Me” (Llamame) de Blondie, “Please Please Please” (Por favor, por favor, por favor) de Sabrina Carpenter, “One Time” (Una vez) de Justin Bieber, “I’m a Terrible Person” (Soy una terrible persona) de Rooney y “Call Me Maybe” (Llamame tal vez) de Carly Rae Jepsen. Esta estrategia creativa no pasó desapercibida para la usuaria, quien le responde con el tema “No” de Meghan Trainor, dejando clara su postura ante el intento de reconexión. Además, se observa a la protagonista del video sonriente, lejos de estar apenada por la situación.

La ex pareja seleccionó canciones como “Call Me” de Blondie y “Please Please Please” de Sabrina Carpenter para enviar mensajes ocultos (@rubylikered)

El video cuenta con más de 4.000 comentarios. Los usuarios empatizaron con el pedido de su expareja y escribieron frases como “El que no te habla es porque no quiere”, “Desgraciadamente yo caería de inmediato”, y “Me ruegan así y yo perdono hasta sus pecados”.

A pesar de que algunos aplaudieron la iniciativa, otros señalaron que era una invasión a la privacidad. Sin embargo, lo que queda claro es que en la era digital las formas de comunicación amorosa no conocen límites, y hasta Spotify puede convertirse en un medio para recuperar una relación. A pesar del esfuerzo, la respuesta parece firme: no hay playlist que pueda cambiar su decisión. Pero, como en toda historia viral, el público sigue expectante por saber si hay “parte 2″.