Crimen y Justicia

Un hombre denunció a un amigo por extorsión: le prestó su moto y luego le exigió $400 mil para devolverla

Luego de que accedieran a pagar la suma pedida, las autoridades detuvieron al acusado y lo trasladaron a la comisaría local

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La pareja del hombre fue
La pareja del hombre fue quien se comunicó con el dueño del vehículo para exigirle el dinero (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre residente de La Rioja denunció que un amigo le había robado su motocicleta, luego de que supuestamente se la pidiera prestada para hacer compras. Al no regresar con el vehículo, como habían previsto, lo acusó de intentar exigirle dinero para devolvérselo.

Todo ocurrió el lunes pasado en el barrio Autódromo Norte, ubicado en la capital riojana, cuando un conocido de la víctima se llevó la moto por la mañana. “Le presté la moto para que se vaya a comprar unas cosas. Yo lo vi crecer en el barrio”, indicó el denunciante.

Mientras aguardaban el regreso del hombre y este no aparecía, la pareja del sospechoso se comunicó con los propietarios. A través de mensajes, la mujer les habría reclamado el pago de 400 mil pesos, como condición para entregar la moto.

De acuerdo con la información publicada por Nueva Rioja, el denunciante decidió pactar un encuentro para supuestamente entregarle el monto que les habían pedido. No obstante, al momento de concretar la reunión, redujeron a golpes al acusado y recuperaron el vehículo.

El momento en el que
El momento en el que la policía detuvo al acusado (Gentileza: Medios Rioja)

Luego de que la violencia escalara, un patrullero local se presentó en el lugar para controlar la situación. Según los detalles brindados por Medios Rioja, el hombre acusado de intentar extorsionar a su vecino quedó detenido y fue trasladado hacia una comisaría local.

Robó un celular y se transfirió el dinero

La captura de Leandro Martín Cejas resultó en el cierre de una búsqueda extensa tras su huida, luego de haber sido condenado por defraudación mediante manipulación informática en la Ciudad de Buenos Aires. El hombre estuvo prófugo por varios meses, luego de que fuera notificado de que pesaba una pena sobre él.

La operación de búsqueda impulsada por la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal integró métodos de rastreo sobre el círculo familiar y social del imputado. De acuerdo con las fuentes a las que accedió Infobae, los agentes identificaron como uno de los puntos críticos un domicilio ubicado en la localidad de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza, donde concentraron labores de vigilancia tras recibir indicios de la presencia del fugitivo.

El seguimiento se mantuvo durante varios días, culminando cuando un individuo, cuya fisonomía coincidía con la de Cejas, fue observado ingresando a la zona de Dante Alighieri y San Matías. Apenas se confirmó la identidad del sospechoso, los funcionarios procedieron a la detención en la vía pública.

Luego de que detectara que
Luego de que detectara que el sospechoso se movía en Rafael Castillo, las autoridades lograron identificarlo en la vía pública

El delito por el que fue condenado se remonta al 31 de agosto de 2021. Ese día, en la intersección de Avenida Córdoba y Scalabrini Ortiz, el detenido sustrajo el teléfono celular de un pasajero en un taxi. Inmediatamente, utilizó la aplicación Mercado Pago, instalada en el dispositivo, para ejecutar cinco transferencias bancarias hacia una cuenta registrada a su nombre.

Frente a esto, la víctima del robo detectó las operaciones de forma inmediata gracias a las notificaciones digitales y radicó la denuncia que permitió a la policía rastrear el destino del dinero. La prueba concluyente fue el ingreso directo de los fondos en la cuenta de Cejas, lo que facilitó la identificación y permitió elevar la causa a juicio.

En la etapa judicial, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°21 de CABA, a cargo de Matías Buenaventura y la Secretaría de Guido Schittino, ordenó la prisión efectiva de Cejas. Tras ser notificado, el condenado optó por darse a la fuga y desde entonces eludió las órdenes de detención.

A raíz de esto, la investigación pasó a manos de la Policía Federal que, en coordinación con el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, bajo la dirección de Gustavo Banco y la Secretaría de Patricia Pecoraro, organizó el operativo que culminó con el arresto tras el reconocimiento del prófugo en el barrio.

La detención de Cejas fue informada de inmediato al juez interviniente, quien ordenó el traslado del imputado a la sede de la División de Búsqueda de Prófugos. Allí permanece a disposición de la Justicia, aguardando su traslado a un establecimiento penitenciario.

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