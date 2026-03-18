La central nuclear de Bushehr, un punto crítico para la seguridad del Golfo en manos del régimen iraní

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra la central nuclear de Bushehr en Bushehr, Irán, el 7 de diciembre de 2025 (Planet Labs PBC vía AP)

Un proyectil impactó el martes en las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr, en Irán, según informaron este miércoles autoridades iraníes y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Hasta el momento, no se reportó liberación de material nuclear a raíz del hecho que planteó la posibilidad de un incidente radiológico.

Las autoridades de Irán y Rusia afirmaron que no hubo daños técnicos ni víctimas fatales, aunque la situación subraya una preocupación persistente entre los vecinos del Golfo Pérsico: la posibilidad de que la planta sufra un ataque o un desastre natural.

Las versiones oficiales indican que el proyectil cayó cerca de un edificio del complejo, sin afectar la unidad en operación. “Un impacto ocurrió en la zona adyacente al edificio de servicios de metrología, en proximidad a la unidad en funcionamiento”, declaró Alexey Likhachev, director de la corporación estatal rusa Rosatom, citado por la agencia Tass. El directivo agregó: “No hubo víctimas entre el personal. La situación radiológica en el sitio es normal”.

La Organización de Energía Atómica de Irán respaldó esa versión al afirmar que “no se registraron daños financieros, técnicos o humanos y ninguna parte de la planta resultó afectada”.

Por su parte, la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que mantiene inspecciones restringidas en Irán tras la ruptura del acuerdo nuclear por parte de Estados Unidos, confirmó que “Irán informó que un proyectil alcanzó las instalaciones de la central de Bushehr el martes por la noche. No se reportaron daños a la planta ni heridos entre el personal”.

Una imagen satelital muestra instalaciones navales en Bushehr, Irán, el 27 de febrero de 2026, antes de los ataques aéreos reportados (REUTERS)

Rafael Grossi, director general del organismo, reiteró su llamamiento a la moderación durante el conflicto para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear. La central de Bushehr, ubicada en el suroeste de Irán, alberga el único reactor nuclear operativo del país y se conectó a la red eléctrica en 2011.

Hasta el momento, se desconoce la naturaleza exacta del proyectil que impactó en la planta. Las defensas aéreas y los fragmentos de misiles interceptados causaron otros daños en la región desde el inicio de la guerra.

Bushehr, ciudad ubicada a unos 750 kilómetros al sur de Teherán, cuenta también con una base naval y un aeropuerto de uso dual, civil y militar. Los países vecinos temen que, en caso de una fuga radiactiva, el agua del Golfo Pérsico —vital para las plantas desalinizadoras— se vea contaminada, lo que supondría una crisis existencial para los Estados árabes ribereños.

La central nuclear iraní Bushehr

El proyecto de la central, ubicada a 59 kilómetros de la isla de Kharg, tiene raíces en los años 70, cuando el sha Mohammad Reza Pahlavi planeó construir 23 reactores nucleares y dominar el ciclo completo del combustible atómico, una perspectiva que inquietó a Estados Unidos y desencadenó restricciones comerciales.

La construcción de la central, iniciada en 1975 por la alemana Kraftwerk Union, se paralizó tras la Revolución Islámica de 1979 y los bombardeos iraquíes durante la guerra de los 80. Finalmente, Rusia retomó el proyecto y, en 2011, conectó la planta a la red eléctrica iraní.

Actualmente, el reactor de Bushehr utiliza uranio ruso enriquecido al 4,5%, nivel adecuado para la generación de energía eléctrica. La central aporta entre el 1% y el 2% del total de la energía del país. Desde 2019, el régimen busca ampliar la planta con dos nuevos reactores de 1.000 megavatios cada uno.

Una imagen satelital muestra daños en instalaciones navales en Bushehr, Irán, el 7 de marzo de 2026, tras presuntos ataques aéreos, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán (REUTERS)

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel intensificaron sus operaciones contra el régimen iraní, la infraestructura nuclear del país se convirtió en uno de los puntos más preocupantes para el globo.

Durante la guerra de los 12 días en junio de 2025, la central de Bushehr permaneció intacta, mientras que otros sitios de enriquecimiento sufrieron bombardeos estadounidenses, con destrucción de centrifugadoras. Tras dichas operaciones, el régimen del entonces líder supremo Alí Khamenei bloqueó el acceso a inspectores internacionales.

Cualquier ataque directo contra una central nuclear activa podría provocar una liberación de material radiactivo al ambiente, como advirtieron expertos tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, donde varias plantas se vieron amenazadas por el conflicto armado, como por ejemplo la de Zaporizhzhia.

(Con información de Associated Press)