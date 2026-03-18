Crimen y Justicia

Una empleada de una empresa de micros hacía compras extra con las tarjetas de los clientes y fue detenida por fraude

Todo salió a la luz luego de que los daminificados denunciaran consumos no autorizados en sus resúmenes

Guardar
Una boletera fue detenida por
Una boletera fue detenida por la Policía del Chaco en la terminal de ómnibus de Sáenz Peña, acusada de múltiples estafas con tarjetas de crédito (Diario Chaco)

La Policía de Chaco detuvo a la una empleada de una empresa de micros en la terminal de ómnibus de Sáenz Peña por realizar múltiples estafas con las tarjetas de crédito de sus clientes.

La investigación comenzó tras la denuncia de varios damnificados que detectaron consumos no autorizados en sus resúmenes de cuenta.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía N°1, a cargo del fiscal César Collado, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Chaco.

Los primeros indicios surgieron cuando una mujer de 31 años advirtió consumos por más de $1.100.000 en plataformas asociadas a empresas de transporte. Al revisar sus movimientos, constató que no había autorizado esas compras, lo que motivó la intervención de las autoridades policiales y judiciales.

Otro de los damnificados, un hombre de 62 años, relató una situación similar. Según su declaración, notó gastos cercanos a $1.400.000 en la adquisición de pasajes, luego de que una boletera de la empresa “20 de junio retuviera su tarjeta aduciendo problemas técnicos. El testimonio fue clave para orientar la pesquisa hacia el ámbito de la terminal.

A partir de estas denuncias, el personal de la División Investigaciones Complejas desplegó un operativo de vigilancia en el principal nodo de transporte de Sáenz Peña. Las tareas de inteligencia incluyeron seguimiento discreto, análisis de imágenes de cámaras de seguridad y cruces de información con registros de ventas y movimientos bancarios.

Tras varios días de labor, los investigadores lograron identificar a una empleada de boletería como principal sospechosa. La mujer, identificada como E. P. D. G., de 45 años, fue interceptada en las inmediaciones de la terminal y detenida por orden judicial.

Dentro de los elementos secuestrados
Dentro de los elementos secuestrados se encuentran notas con números de tarjetas y un teléfono

Durante el procedimiento de detención, los agentes incautaron en poder de la sospechosa un cuadernillo con anotaciones de datos personales, números de tarjetas de crédito, códigos de seguridad y fechas de vencimiento. También se secuestró un teléfono celular que, según los investigadores, podría contener información relevante para la causa.

De acuerdo con la investigación, la detenida ya estaba vinculada a otras causas por estafas de características similares, algunas de ellas bajo la intervención de la Fiscalía N° 3. Este dato refuerza la hipótesis de que las maniobras no constituían hechos aislados, sino que podrían encuadrarse en un patrón delictivo reiterado.

El operativo fue llevado adelante por la División Investigaciones de Sáenz Peña, a cargo del comisario Diego Alberto Moreyra y bajo la supervisión del comisario principal Ramón Darío Romero, jefe del Departamento de Investigaciones Complejas Interior.

Por disposición de la Justicia, la mujer fue notificada formalmente de su aprehensión y permanece alojada en una dependencia policial, a la espera de ser trasladada a sede judicial en los próximos días. La causa sigue en etapa investigativa, enfocada en determinar la cantidad total de víctimas y el monto global de las operaciones fraudulentas.

Los investigadores sostienen que el modus operandi consistía en apropiarse de los datos de las tarjetas durante la venta presencial de pasajes, para luego efectuar compras no autorizadas en plataformas digitales vinculadas a empresas de transporte. De esta manera, los damnificados solo advertían el perjuicio económico al recibir sus resúmenes de cuenta.

Temas Relacionados

mujerdetenidaestafastarjetas de créditoterminal de ómnibusSáenz PeñaChaco

Últimas Noticias

Estafa en La Rioja: ofrecían trabajos falsos en un reconocido festival de música y engañaron a 400 personas

Por el momento, cuatro hombres fueron imputados en la causa. Las víctimas exigen la devolución de las sumas transferidas. De acuerdo con el relato de los damnificados, algunas personas pagaron hasta $350 mil en concepto de “gastos” de uniforme

Estafa en La Rioja: ofrecían

Comenzó el juicio contra la pareja acusada de matar a puñaladas a un joven tras una discusión por arrojar hielo

Martín Mora Negretti murió en un hospital de Mar del Plata en junio de 2022. Había salido con un amigo para festejar su cumpleaños. El padre de la víctima pidió que se aplique la pena máxima y recordó “fue muy doloroso”

Comenzó el juicio contra la

Un delincuente amenazó y gatilló a un hombre frente a su hijo en La Pampa: “Esto es para vos”

La víctima se encontraba en su auto cuando un motociclista se acercó y sacó un arma. La Policía lo detuvo en una vivienda, donde encontró más de 10 plantas de marihuana

Un delincuente amenazó y gatilló

¿Se cayó el bebé o lo tiró? Se conoce la sentencia para la mujer acusada de maltrato infantil que tardó 12 años en ser juzgada

Este miércoles sale el falle de los jueces de la Cámara Primera del Crimen de Córdoba. La fiscal pidió 3 años de prisión de ejecución condicional. La querella va por más: 7 años de cárcel. Para la defensa solo vale la absolución

¿Se cayó el bebé o

El crimen de Eugenia Carril en La Plata quedó al borde del juicio y esta semana se celebrará una audiencia clave

La estudiante de 19 años fue atropellada cuando regresaba de la Facultad de Humanidades. Su cuerpo permaneció tirado en una zanja hasta que un vecino la encontró la mañana siguiente del hecho

El crimen de Eugenia Carril
DEPORTES
Mano a mano con el

Mano a mano con el padre de Colapinto: “Franco saca más fuerza gracias al apoyo de la gente”

El inquietante marzo que vivió la selección argentina antes de México 86: una gira pobre y la preocupante reflexión de Maradona

Senegal perdió el mayor premio en la historia de la Copa Africana tras ser descalificado por la CAF: la fortuna que recibió Marruecos

Se completó la fecha 11 del Torneo Apertura: las tablas, todos los goles y el cronograma de la próxima jornada

“Siento vergüenza”: Kudelka disparó contra el plantel tras el 0-5 con Lanús y Sensini renunció como director deportivo de Newell’s

TELESHOW
Marcelo Polino: “Antonio Gasalla fue

Marcelo Polino: “Antonio Gasalla fue un maestro para mi”

Antonio Gasalla, a un año de su adiós: el artista que convirtió el humor en una radiografía del país

Quién es el nuevo líder de Gran Hermano que revolucionó la casa y le sacó el derecho a votar a 11 participantes

Escándalo en Gran Hermano entre Solange y Nazareno: la eliminación de Nick que desató gritos, llanto y acusaciones

La honestidad brutal de Thiago Medina sobre su química sexual con Daniela Celis: “Una que otra vez”

INFOBAE AMÉRICA

Israel llevó a cabo un

Israel llevó a cabo un ataque “a gran escala” en Teherán contra sistemas de misiles e infraestructura clave del régimen iraní

La central nuclear de Bushehr, un punto crítico para la seguridad del Golfo en manos del régimen iraní

Ucrania y Reino Unido fortalecieron su colaboración en seguridad y defensa para impulsar las capacidades militares europeas

Represión en Cuba: detuvieron a 15 personas por protestar en las manifestaciones contra el régimen

EN VIVO: Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra la infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano