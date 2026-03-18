Rodeada de océano, a ocho kilómetros de Islandia y sin vecinos: así es Ellidaey, la casa más solitaria del mundo

La casa más solitaria del mundo se alza sobre la remota isla Ellidaey, rodeada por el océano Atlántico y acantilados de Islandia

En una de las naciones más aisladas del planeta, donde la civilización parece diluirse en el horizonte, una pequeña construcción blanca ha logrado captar la atención mundial. La llamada “casa más solitaria del mundo”, situada en la remota isla Ellidaey, a ocho kilómetros al sur de la costa de Islandia, se ha convertido en un verdadero fenómeno global.

No solo ocupa un lugar central en videos y publicaciones virales que circulan en redes sociales, sino que también despierta la curiosidad de viajeros dispuestos a desafiar el aislamiento y la rigurosidad del entorno para conocerla en persona.

Lo que comenzó como una simple fotografía compartida en internet pronto se transformó en un imán para aventureros y entusiastas del misterio. La cabaña, de aspecto modesto y rodeada únicamente de verde, parece desafiar la lógica. El aislamiento extremo, sumado a la falta de otros signos de vida humana, alimenta la fascinación y el caudal de historias y teorías que la rodean.

La casa más solitaria en el planeta

La solitaria cabaña de Ellidaey ha convertido a la isla en un fenómeno viral y destino soñado para viajeros amantes del misterio

Situada en el corazón del archipiélago de Vestmannaeyjar, la “casa más solitaria del mundo” se alza sobre un montículo rocoso, rodeada por el océano Atlántico y expuesta a los intensos vientos del norte. Este pedazo de tierra está localizado a unos ocho kilómetros de la costa sur de Islandia y tiene una extensión de 45 hectáreas, similar al tamaño de la Ciudad del Vaticano.

El entorno de Ellidaey está marcado por escarpados acantilados, laderas cubiertas de pasto y suelos rocosos. Forma parte de una cadena de 18 islas volcánicas, resultado de erupciones que han ocurrido durante los últimos 12.000 años. La isla, hoy deshabitada salvo por las colonias de frailecillos, destaca por su paisaje agreste y la ausencia total de infraestructura humana, salvo por esta única construcción blanca y un pequeño almacén cercano.

Desde la casa, se puede divisar tanto el océano que la rodea como las otras islas del archipiélago. La más próxima es Bjarnarey, ubicada a menos de un kilómetro y medio, donde también existe una pequeña cabaña. El único asentamiento permanente se encuentra a poco más de tres kilómetros, que es la isla de Heimaey, sede del pueblo de Vestmannaeyjabær, con una población aproximada de 4.400 habitantes.

La ubicación de la casa no solo la convierte en un lugar de difícil acceso, sino que realza la sensación de aislamiento absoluto. La isla carece de muelles o puertos, lo que obliga a los visitantes a escalar los acantilados con sus provisiones a cuestas. La vivienda, construida sobre un terreno elevado, resalta por su color blanco y por la soledad que la rodea, en contraste con el verde intenso de la vegetación y el azul profundo del Atlántico.

La casa blanca fue construida en 1953 por la Asociación de Caza de Ellidaey, pensada como refugio para expediciones de caza de frailecillos

La casa y su entorno han sido descritos como ajenos al tiempo, en un ecosistema donde predomina la vida marina y donde la intervención humana es prácticamente inexistente, salvo por la presencia puntual de visitantes y de los miembros de la asociación que la mantiene.

Uno de los rumores más insistentes sostiene que la casa fue construida por un multimillonario aficionado a la supervivencia, quien buscaba un refugio seguro ante la posibilidad de un apocalipsis zombi, recogió All That Interesting. Sin embargo, no existe ninguna prueba que respalde esta historia, y su persistencia parece más ligada a la imaginación popular que a hechos verificables.

Otra teoría, alimentada por publicaciones y videos virales, vincula la propiedad con la famosa cantante islandesa Björk. Muchos creyeron que la artista era la dueña de la casa, o que le había sido ofrecida como un regalo especial.

La casa está bien equipada y cuenta con varias habitaciones para los cazadores que habitualmente visitaban la isla

El origen de este rumor se remonta al año 2000, cuando el primer ministro de Islandia, David Oddsson, efectivamente ofreció a la artista el uso exclusivo de una isla deshabitada llamada Ellidaey como reconocimiento a su contribución al país.

Sin embargo, la isla mencionada por Oddsson se encuentra en el oeste de Islandia, a más de 160 kilómetros de la cabaña que ha captado la atención mundial. La oferta fue rechazada, ya que no deseaba que su posible residencia atrajera turistas.

Cuál es el uso real de la casa y cómo se accede

Si bien existen rumores que acercan a la vivienda a millonarios o personajes excéntricos, la realidad está muy alejada de los lujos. La verdadera historia está ligada a la tradición islandesa de la caza. El inmueble fue construido en 1953 por la Asociación de Caza de Ellidaey como un pabellón destinado a las expediciones para capturar frailecillos, aves marinas abundantes en la zona.

También conocida como Ball House, fue diseñada para brindar refugio y comodidad a los cazadores durante sus estancias en la isla. La estructura cuenta con una pequeña cocina alimentada a gas, baño, sala de estar en la planta baja y una habitación con camas en el piso superior. El interior, según visitantes recientes, está decorado con fotos familiares y objetos sencillos, reflejo del uso colectivo y funcional del espacio. También existe un pequeño almacén y, en consonancia con la cultura nórdica, una sauna.

Los frailecillos son aves características de la zona y anidaban en la isla

Durante décadas, la caza de frailecillos (ave de plumaje negro y blanco con un pico anaranjado) representó una actividad significativa. Los miembros de la asociación se reunían en la isla para aprovechar la abundancia de aves marinas, que anidan allí cada temporada.

Aunque algunos informes recientes señalan que la caza ha disminuido y, a pesar de que no hay pruebas de que la casa siga utilizándose con ese fin, la propiedad continúa bajo el cuidado de la asociación, que se encarga de su mantenimiento.

En tanto, el acceso implica superar varios desafíos. La única vía de acceso es por mar, aunque la isla carece de puertos o muelles. El desembarco se realiza en botes que llegan hasta la orilla y luego una escalada por senderos rocosos y acantilados. A pesar del interés creciente, el turismo en Ellidaey se mantiene limitado.

La isla está protegida como parte del patrimonio natural de Islandia, y su estatus de conservación restringe la afluencia de personas para preservar tanto el entorno como la singular construcción. La Asociación de Caza gestiona el mantenimiento de la cabaña y se encarga de que la actividad humana no altere el delicado equilibrio ecológico.