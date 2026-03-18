ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 18 de marzo de 2026

ANSES realiza el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales este miércoles 18 de marzo de 2026 en toda la Argentina

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza este miércoles 18 de marzo el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales a miles de beneficiarios en toda la Argentina. La jornada marca una nueva etapa en el calendario de pagos del mes, que incluye actualizaciones de montos y refuerzos económicos para los sectores más vulnerables.

El organismo mantiene el esquema de movilidad y abona el refuerzo extraordinario, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor registrada en los meses previos.

Quiénes cobran hoy, 18 de marzo

El calendario de ANSES establece un orden específico para cada prestación social, basado en la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este miércoles corresponde el pago a los siguientes grupos:

Los jubilados que cobran la mínima y tienen DNI finalizado en 7 perciben el haber actualizado más bono extraordinario correspondiente al mes de marzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilados que cobran la mínima

Los titulares de jubilaciones mínimas cuyos DNI terminan en 7 acceden hoy al cobro de sus haberes. El monto se encuentra actualizado con un incremento del 2,9% y la inclusión del bono extraordinario dispuesto por el organismo. Este refuerzo se acredita en la misma fecha del calendario habitual.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 7 tienen la acreditación disponible desde hoy. El pago incluye el monto actualizado y el porcentaje retenido correspondiente, a liquidarse tras la presentación de la Libreta AUH.

Pensiones No Contributivas

Este miércoles no se efectúan pagos específicos de Pensiones No Contributivas (PNC), ya que el calendario para este grupo finalizó el 13 de marzo. Los titulares de PNC ya accedieron a sus haberes según la terminación del DNI entre el 9 y el 13 de marzo.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 6 reciben hoy el pago correspondiente a marzo. Esta prestación sigue el mismo esquema de actualización y se acredita en la cuenta bancaria habitual.

Asignación por Prenatal y por Maternidad

Las beneficiarias de Asignación por Prenatal y por Maternidad cuyos DNI concluyen en 6 o 7 acceden al pago en esta jornada. Estas prestaciones también fueron alcanzadas por el ajuste de marzo.

Prestación por Desempleo

En el caso de la Prestación por Desempleo, el calendario de pagos para marzo se inicia el 20 de marzo y continúa en días posteriores, por lo que hoy no corresponde el cobro de este beneficio.

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

En marzo la jubilación mínima alcanza $439.600,88 gracias a la suma del bono extraordinario dispuesto por ANSES en 2026

La jubilación mínima asciende en marzo a $369.600,88, monto al que se suma un bono extraordinario de $70.000. De esta manera, quienes perciben el haber mínimo alcanzan un ingreso total de $439.600,88. Para los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto se establece en $295.680,70, más el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso a $365.680,70. Las Pensiones No Contributivas por discapacidad y vejez se actualizan a $258.720,62, y con el refuerzo adicional, el total llega a $328.720,62. Las madres de siete hijos perciben $369.600,88, con posibilidad de acceder también al bono, alcanzando $439.600,88.

La jubilación máxima se ubica en $2.487.063,95, sin bono adicional. El ajuste de haberes responde a la fórmula de movilidad vigente, que indexa los pagos mensuales de acuerdo con la inflación de los meses previos.

De cuánto son las asignaciones en marzo 2026

Las asignaciones familiares y universales también recibieron incrementos en marzo. La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó establecida en $132.814 por cada menor. El pago mensual se realiza por el 80% del monto ($106.251,20), mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH. Para hijos con discapacidad, la AUH asciende a $432.461 y el pago directo es de $345.968,80.

Las asignaciones de pago único en marzo 2026 son de $77.414 por nacimiento, $115.913 por matrimonio y $462.845 en caso de adopción, según el calendario de ANSES

La Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados en el primer rango de ingresos se ubica en $66.414, mientras que por hijo con discapacidad es de $216.240. La Asignación por Embarazo también alcanza los $132.814, con esquema de retención similar a la AUH.

Las asignaciones de pago único presentan estos valores: $77.414 por nacimiento, $115.913 por matrimonio y $462.845 por adopción. El Complemento Leche del Plan de los Mil Días sube a $50.094, destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y personas gestantes.

La Tarjeta Alimentar mantiene los montos vigentes, sin ajustes en marzo.