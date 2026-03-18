Economía

ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 18 de marzo de 2026

El organismo continúa con su cronograma mensual y efectúa acreditaciones para distintos grupos de beneficiarios en todo el país, contemplando las actualizaciones y refuerzos correspondientes a marzo, según la terminación del documento de identidad

Guardar
ANSES realiza el pago de
ANSES realiza el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales este miércoles 18 de marzo de 2026 en toda la Argentina

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza este miércoles 18 de marzo el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales a miles de beneficiarios en toda la Argentina. La jornada marca una nueva etapa en el calendario de pagos del mes, que incluye actualizaciones de montos y refuerzos económicos para los sectores más vulnerables.

El organismo mantiene el esquema de movilidad y abona el refuerzo extraordinario, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor registrada en los meses previos.

Quiénes cobran hoy, 18 de marzo

El calendario de ANSES establece un orden específico para cada prestación social, basado en la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este miércoles corresponde el pago a los siguientes grupos:

Los jubilados que cobran la
Los jubilados que cobran la mínima y tienen DNI finalizado en 7 perciben el haber actualizado más bono extraordinario correspondiente al mes de marzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilados que cobran la mínima

Los titulares de jubilaciones mínimas cuyos DNI terminan en 7 acceden hoy al cobro de sus haberes. El monto se encuentra actualizado con un incremento del 2,9% y la inclusión del bono extraordinario dispuesto por el organismo. Este refuerzo se acredita en la misma fecha del calendario habitual.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 7 tienen la acreditación disponible desde hoy. El pago incluye el monto actualizado y el porcentaje retenido correspondiente, a liquidarse tras la presentación de la Libreta AUH.

Pensiones No Contributivas

Este miércoles no se efectúan pagos específicos de Pensiones No Contributivas (PNC), ya que el calendario para este grupo finalizó el 13 de marzo. Los titulares de PNC ya accedieron a sus haberes según la terminación del DNI entre el 9 y el 13 de marzo.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 6 reciben hoy el pago correspondiente a marzo. Esta prestación sigue el mismo esquema de actualización y se acredita en la cuenta bancaria habitual.

Asignación por Prenatal y por Maternidad

Las beneficiarias de Asignación por Prenatal y por Maternidad cuyos DNI concluyen en 6 o 7 acceden al pago en esta jornada. Estas prestaciones también fueron alcanzadas por el ajuste de marzo.

Prestación por Desempleo

En el caso de la Prestación por Desempleo, el calendario de pagos para marzo se inicia el 20 de marzo y continúa en días posteriores, por lo que hoy no corresponde el cobro de este beneficio.

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

En marzo la jubilación mínima
En marzo la jubilación mínima alcanza $439.600,88 gracias a la suma del bono extraordinario dispuesto por ANSES en 2026

La jubilación mínima asciende en marzo a $369.600,88, monto al que se suma un bono extraordinario de $70.000. De esta manera, quienes perciben el haber mínimo alcanzan un ingreso total de $439.600,88. Para los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto se establece en $295.680,70, más el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso a $365.680,70. Las Pensiones No Contributivas por discapacidad y vejez se actualizan a $258.720,62, y con el refuerzo adicional, el total llega a $328.720,62. Las madres de siete hijos perciben $369.600,88, con posibilidad de acceder también al bono, alcanzando $439.600,88.

La jubilación máxima se ubica en $2.487.063,95, sin bono adicional. El ajuste de haberes responde a la fórmula de movilidad vigente, que indexa los pagos mensuales de acuerdo con la inflación de los meses previos.

De cuánto son las asignaciones en marzo 2026

Las asignaciones familiares y universales también recibieron incrementos en marzo. La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó establecida en $132.814 por cada menor. El pago mensual se realiza por el 80% del monto ($106.251,20), mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH. Para hijos con discapacidad, la AUH asciende a $432.461 y el pago directo es de $345.968,80.

Las asignaciones de pago único
Las asignaciones de pago único en marzo 2026 son de $77.414 por nacimiento, $115.913 por matrimonio y $462.845 en caso de adopción, según el calendario de ANSES

La Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados en el primer rango de ingresos se ubica en $66.414, mientras que por hijo con discapacidad es de $216.240. La Asignación por Embarazo también alcanza los $132.814, con esquema de retención similar a la AUH.

Las asignaciones de pago único presentan estos valores: $77.414 por nacimiento, $115.913 por matrimonio y $462.845 por adopción. El Complemento Leche del Plan de los Mil Días sube a $50.094, destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y personas gestantes.

La Tarjeta Alimentar mantiene los montos vigentes, sin ajustes en marzo.

Temas Relacionados

AnsesJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por la suba del petróleo, las exportaciones argentinas podrían superar por primera vez los USD 100.000 millones en 2026

Se espera un fuerte excedente de dólares, que sería capitalizado básicamente por el Banco Central. El CEO de YPF prometió que la nafta no aumentará más de 10% por el aumento del barril

Por la suba del petróleo,

La historia de la decadencia económica argentina: de estar en el top 10 de los países más ricos en 1910 al puesto 88 de hoy

El país pasó de superar a potencias europeas a quedar relegado en la comparación global. El impacto de la inestabilidad fiscal, el estancamiento frente a la región y las claves de las naciones que lograron sostener su prosperidad

La historia de la decadencia

A un mes del cierre de Fate: cómo impactará en el golpeado mercado local el avance descontrolado de los neumáticos chinos en Brasil

La expansión de marcas asiáticas no sólo se aprecia en los automóviles sino también en el mercado de los neumáticos

A un mes del cierre

La Argentina resiste el impacto del conflicto en Medio Oriente: en qué se diferencia de otras crisis

Los activos argentinos repuntaron en la última jornada de la mano de un mejor clima internacional y el riesgo país perforó los 600 puntos básicos. Qué mirarán los inversores este miércoles

La Argentina resiste el impacto

Créditos Anses 2026: cuáles son los montos y los requisitos que propone un proyecto de ley para reactivar los préstamos

La iniciativa estipula préstamos de hasta 1,5 millones de pesos con un sistema de pago directo a los acreedores para sanear las finanzas de los sectores más vulnerables

Créditos Anses 2026: cuáles son
DEPORTES
Mano a mano con el

Mano a mano con el padre de Colapinto: “Franco saca más fuerza gracias al apoyo de la gente”

El inquietante marzo que vivió la selección argentina antes de México 86: una gira pobre y la preocupante reflexión de Maradona

Senegal perdió el mayor premio en la historia de la Copa Africana tras ser descalificado por la CAF: la fortuna que recibió Marruecos

Se completó la fecha 11 del Torneo Apertura: las tablas, todos los goles y el cronograma de la próxima jornada

“Siento vergüenza”: Kudelka disparó contra el plantel tras el 0-5 con Lanús y Sensini renunció como director deportivo de Newell’s

TELESHOW
Marcelo Polino: “Antonio Gasalla fue

Marcelo Polino: “Antonio Gasalla fue un maestro para mi”

Antonio Gasalla, a un año de su adiós: el artista que convirtió el humor en una radiografía del país

Quién es el nuevo líder de Gran Hermano que revolucionó la casa y le sacó el derecho a votar a 11 participantes

Escándalo en Gran Hermano entre Solange y Nazareno: la eliminación de Nick que desató gritos, llanto y acusaciones

La honestidad brutal de Thiago Medina sobre su química sexual con Daniela Celis: “Una que otra vez”

INFOBAE AMÉRICA

Rodeada de océano, a ocho

Rodeada de océano, a ocho kilómetros de Islandia y sin vecinos: así es Ellidaey, la casa más solitaria del mundo

Israel llevó a cabo un ataque “a gran escala” en Teherán contra sistemas de misiles e infraestructura clave del régimen iraní

La central nuclear de Bushehr, un punto crítico para la seguridad del Golfo en manos del régimen iraní

Ucrania y Reino Unido fortalecieron su colaboración en seguridad y defensa para impulsar las capacidades militares europeas

Represión en Cuba: detuvieron a 15 personas por protestar en las manifestaciones contra el régimen