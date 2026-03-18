Represión en Cuba: detuvieron a 15 personas por protestar en las manifestaciones contra el régimen

La manifestación cubana que terminó con una sede del Partido Comunista incendiado (Créditos: Observatorio Cubano de Derechos Humanos)

La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció el martes que el régimen cubano detuvo a 15 personas por participar en protestas, de las cuales 12 —incluidos dos menores de edad— permanecen bajo custodia o sin confirmación de liberación.

La organización también señaló que el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel solo excarceló a 21 presos políticos, pese a haber anunciado la semana pasada la liberación de más de medio centenar, en una gestión atribuida a la intermediación del Vaticano. “Desde el anuncio del régimen cubano sobre la excarcelación de 51 presos políticos, se ha observado un aumento de las acciones represivas”, afirmó el OCDH.

Según el informe, entre el 13 y el 16 de marzo de 2026 se registraron al menos 35 acciones represivas dirigidas contra manifestantes, periodistas, activistas, familiares de presos políticos y opositores. El Observatorio detalló “15 detenciones arbitrarias, muchas de ellas relacionadas con protestas ocurridas en la localidad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila”.

Además, la ONG alertó sobre “amenazas, vigilancia policial permanente en viviendas, arrestos domiciliarios y brutalidad policial contra manifestantes”, y sostuvo que “estos hechos evidencian un patrón de presión y control dirigido a silenciar la protesta y limitar el ejercicio de derechos fundamentales”.

La crisis humanitaria en Cuba se acelera día a día, junto a la represión de las protestas generadas por el malestar social (REUTERS)

La denuncia se produce cinco días después de que el Ministerio de Exteriores cubano anunciara la liberación de 51 personas “sancionadas a privación de libertad”, tras la intervención del Vaticano, que históricamente ha mantenido diálogos con la isla en procesos de revisión y excarcelación de reclusos.

El mismo día del anuncio, la ONG Prisoners Defenders (PD) cifró en 1.214 el número de presos políticos en Cuba con corte a febrero de 2026, una cifra superior a la registrada el mes anterior, que era de 1.207 personas.

Las 12 personas que continúan detenidas o sin confirmación de liberación son: Ángel Baldomero Quintana Martínez, Bryan Pérez Muñoz, Erick Simón Toledano, Iledier Tabuada Machado, Jonathan Muir Burgos (16 años), Juan Manuel Griñán Clemente, Kevin Samuel Echeverría (15 años, baleado en una pierna), Raicer Crespo, Silvio de la Caridad Quintana Martínez, Vladimir Ortiz Ortiz, Yaisdely Castillo Hernández, Yosuan Naranjo.

En ese sentido, la ONG informó que los detenidos de forma arbitraria y posteriormente liberados fueron Catherine Gutiérrez Sánchez, Elier Muir Ávila, Rolando Pérez Lora.

Manifestantes antigubernamentales observan cómo arde un incendio en una oficina del Partido Comunista en Morón, Cuba (REUTERS)

El pasado 14 de marzo, el observatorio emitió un llamado urgente a Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, República Checa y Suecia para que, cada uno desde su perspectiva, adopten medidas concretas destinadas a proteger a manifestantes, activistas y opositores en Cuba.

La ONG solicitó a las democracias mantener su personal diplomático en la isla como garantía de observancia de los derechos humanos.

El mensaje reitera que, ante lo que describen como un fin de ciclo histórico marcado por el colapso económico y social del régimen, la única salida viable es una transición pacífica hacia la democracia y las libertades, que devuelva la soberanía al pueblo cubano. Sostienen que no es justo que, por el interés y beneficio de unos pocos, se condene a toda la población.

Ante este escenario, el dictador Miguel Díaz-Canel respondió las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump y afirmó que Cuba tendrá una “resistencia inexpugnable”.

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel (Europa Press)

“Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, escribió Díaz-Canel en la red social X, en respuesta a recientes declaraciones del presidente estadounidense.

El lunes, Trump aseguró que esperaba tener “el honor de tomar Cuba, de alguna manera” y sostuvo que busca “liberarla”, mientras continúan conversaciones entre ambos países.

(Con información de Europa Press)