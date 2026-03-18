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Israel llevó a cabo un ataque “a gran escala” en Teherán contra sistemas de misiles e infraestructura clave del régimen iraní

Entre los objetivos alcanzados se encuentra el cuartel general de la unidad de seguridad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), organismo encargado de reprimir protestas y disturbios dentro del país

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La zona de Teherán bombardeada
La zona de Teherán bombardeada por Israel (@idfonline)

La Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo un ataque “a gran escala” en Teherán, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El operativo apuntó contra cuarteles generales, sistemas de misiles balísticos e infraestructura clave del régimen iraní, identificados como parte de su estructura central.

Entre los objetivos alcanzados figura el cuartel general de la unidad de seguridad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Además, el Ejército israelí indicó en la red social X que también fue atacado un centro de mantenimiento de la División General de Suministro y Asistencia de las Fuerzas de Seguridad Interna.

La lista incluye, además, un cuartel general vinculado al sistema de misiles balísticos iraníes. Las FDI señalaron que “como parte de una misión de ataque a gran escala llevada a cabo ayer en Teherán, la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, atacó cuarteles generales, emplazamientos del sistema de misiles balísticos e infraestructura adicional del régimen terrorista iraní”. Agregaron que los bombardeos también alcanzaron sistemas de defensa aérea con el objetivo de “ampliar la superioridad aérea” en el espacio iraní.

En un comunicado oficial, las FDI afirmaron: “Los ataques completados forman parte de la fase de profundización del daño a los sistemas centrales del régimen iraní y sus fundamentos”.

Cazas israelíes en una misión,
Cazas israelíes en una misión, en medio de la guerra en Medio Oriente (@IAFsite)

La operación se inscribe en la estrategia de Israel de debilitar la capacidad operativa y defensiva de Irán, en medio de una escalada militar en la región. Con estos ataques, busca afectar tanto la estructura militar como la logística y el control interno de las fuerzas de seguridad iraníes.

Desde Tel Aviv, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, afirmó que Israel ya logró imponerse en la guerra, aunque advirtió que la ofensiva continuará. “Ya hemos ganado”, declaró, y sostuvo que Irán quedó “dramáticamente debilitado” tras más de dos semanas de combates.

El funcionario precisó que las operaciones no se detendrán de inmediato. “Seguiremos hasta el punto en que la misión esté completa”, indicó, sin detallar los criterios para el fin de la campaña. “Hay que tener paciencia”, agregó.

Saar sostuvo que el objetivo central es eliminar las “amenazas existenciales” contra Israel, en particular mediante la destrucción de la capacidad iraní de lanzar ataques a largo plazo y el debilitamiento de su infraestructura militar.

Irán confirmó la muerte de
Irán confirmó la muerte de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (EFE)

Tras la confirmación de la muerte de Ali Larijani, Israel advirtió que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, figura entre sus objetivos prioritarios. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, calificó a Larijani como “el jefe de los Guardianes de la Revolución, la banda de mafiosos que realmente gobierna Irán”.

En la misma línea, el portavoz militar Effie Defrin afirmó: “Seguiremos persiguiendo a cualquiera que amenace a Israel, sin importar dónde o cuándo. Nadie que levante la mano contra nosotros está a salvo”.

Por su parte, el Ejército israelí ratificó que continuará su ofensiva contra figuras centrales del régimen iraní. “No sabemos sobre Mojtaba Khamenei, no lo escuchamos, no lo vemos, pero puedo decir una cosa: lo rastrearemos, lo encontraremos y lo neutralizaremos”, sostuvo Defrin.

(Con información de AFP)

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