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La honestidad brutal de Thiago Medina sobre su química sexual con Daniela Celis: “Una que otra vez”

El exparticipante de Gran Hermano habló sin pelos en la lengua sobre cómo es hoy su relación con la madre de sus hijas, revelando detalles inesperados de su día a día bajo el mismo techo tras la separación

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El exhermanito contó cómo es la convivencia junto con la madre de sus hijas (Video: Instagram)

Thiago Medina habló sin filtros sobre el vínculo actual que mantiene con Daniela Celis, la madre de sus hijas, y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “Una que otra vez”. En una charla distendida en el streaming de La Casa, Que alguien le avise, el ex Gran Hermano sorprendió al contar cómo es hoy su relación con su expareja, con quien continúa conviviendo pese a estar separados sentimentalmente.

Todo comenzó cuando, en medio de una conversación relajada con Sofía “Jujuy” Jiménez, Thiago fue consultado por su presente sentimental. Lejos de esquivar el tema, respondió con naturalidad y sin rodeos. “No dormimos juntos. Nada de cucharita, nada, nada”, aseguró en un primer momento, intentando marcar los límites de la relación actual. Sin embargo, segundos después, con una sonrisa y entre risas, agregó: “Capaz que una que otra vez”, generando complicidad en el estudio y despertando aún más curiosidad.

La conductora, atenta a la ambigüedad de su respuesta, insistió en obtener precisiones sobre su situación actual. “Actualizame tu situación actual”, le pidió. Fue entonces cuando Thiago detalló cómo es la dinámica cotidiana con Daniela: “Estamos conviviendo juntos los dos, todos vivimos en la misma casa, pero estamos en habitaciones separadas”. La aclaración dejó en evidencia una convivencia atípica, pero que responde a una decisión consensuada por ambos. Ante la repregunta sobre el plano emocional, el joven fue claro: “Sí, también estamos separados sentimentalmente”. Sin embargo, el propio desarrollo de la charla dejó ver que el vínculo entre ambos no es del todo convencional.

Thiago Medina y Daniela Celis
Thiago Medina y Daniela Celis mantienen una convivencia bajo el mismo techo pese a estar separados sentimentalmente

La situación no resulta del todo nueva para quienes siguen la historia de la pareja. Desde su paso por Gran Hermano, Thiago y Daniela construyeron una relación intensa que continuó fuera de la casa, con el nacimiento de sus hijas gemelas, Aimé y Laia, como uno de los hitos más importantes de su vínculo. Sin embargo, con el tiempo, decidieron separarse como pareja, aunque optaron por sostener una convivencia cercana por el bienestar de las niñas.

En distintas oportunidades, ambos habían explicado que su prioridad es la crianza compartida y que, más allá de las diferencias, buscan mantener un vínculo armonioso. “Somos padres, nos vamos a llevar bien toda la vida”, había expresado el propio Thiago en otras entrevistas, dejando en claro que la relación trasciende lo sentimental.

En paralelo, también hubo lugar para polémicas recientes. Días atrás, Pestañela se vio envuelta en una controversia por hablar de la intimidad de su expareja. “Encontré una muy buena… y me cuesta soltarla”, había confesado durante el stream de Martín Cirio, refiriéndose a las partes íntimas del exjugador del reality de Telefe.

El ex Gran Hermano se molestó por las declaraciones de la madre de sus hijas (Video: Instagram)

Molesto por la exposición, el ex Gran Hermano planteó un debate que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. “Si una mujer habla de la intimidad de un hombre está todo bien, pero si un hombre habla de la de una mujer es un desubicado”, expresó, marcando lo que consideró una doble vara en la forma en que se juzgan este tipo de situaciones. Lejos de quedarse ahí, fue más allá y dejó en claro su incomodidad: aseguró que ese tipo de comentarios lo afectan y que no se siente cómodo con que aspectos privados de su vida sean expuestos públicamente.

Ante la repercusión que generaron sus palabras, Daniela Celis decidió salir a dar explicaciones y bajarle el tono a la polémica. A través de sus redes sociales, la influencer reconoció que se había equivocado al hablar de más y asumió su responsabilidad. “Hay cosas que no se dicen, hay cosas que quedan en la intimidad”, expresó, en un intento por poner un freno a la controversia.

Con un tono más reflexivo, Daniela admitió que sus dichos surgieron en un contexto de confianza, pero que eso no justifica haber expuesto a Thiago. “Quizás en un momento de confianza decís cosas que no tenés que decir y bueno, lo dije”, agregó, mostrando cierta autocrítica sobre lo ocurrido. Al mismo tiempo, buscó aclarar que no hubo una intención negativa detrás de sus palabras: “Nada malo, nadie quedó mal en esta situación”, señaló, intentando descomprimir el conflicto.

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