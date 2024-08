Cansada de que la administración del edificio no la atendiera, inventó que había un muerto en su departamento y se hizo viral

La mujer indicó por chat que estaba con un hombre que había muerto y que no llamaría a la policía hasta hablar con la administración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vecina de un edificio ubicado en la provincia de Buenos Aires recurrió a una insólita táctica para obtener la atención de la administración del consorcio: afirmó falsamente que había un hombre muerto en su departamento. Según un usuario de la plataforma X, conocida anteriormente como Twitter, los residentes del edificio quedaron impactados con la situación. La mujer indicó por chat que estaba con un hombre que había muerto y que no llamaría a la policía hasta hablar con la administración

“En otro episodio de vivir en una subsede del Borda: ayer una mandó un mensaje al grupo del consorcio diciendo que había matado a una persona. Al final era todo mentira y solo quería que la administradora del edificio le conteste”, compartió el usuario @kaxette_.

(@kaxette_)

El escalofriante mensaje textual de la vecina mencionaba: “Yo estoy con un hombre acá, y murió”. La situación se tornó más dramática al escribir que había actuado “en defensa propia” y que no abriría la puerta antes de que la administradora la llamara.

El episodio se volvió viral cuando la policía llegó al lugar para verificar la veracidad de la alarmante declaración, descubriéndose entonces que todo era un invento para lograr que la administración respondiera. Como resultado de su engaño, la mujer fue expulsada del chat del edificio por causar una alarma innecesaria.

El hilo en la plataforma X no paró ahí. El mismo usuario relató otros incidentes curiosos con sus vecina, señalando que comparte con ella una pared delgada de durlock, lo que le permite escuchar todo lo que sucede en su departamento. En un intercambio anterior, la vecina le comentó sobre su buen nivel de inglés ya que lo escuchaba cuando hablaba. También le reveló que trabajaba como “escort”, preguntándole si él la había escuchado mientras mantenía relaciones sexuales.

Los otros vecinos del edificio

El usuario también contó otro percance con un vecino al que apodó “Poseidón Porteño”, que dañó la manguera del termotanque y dejó que su departamento se inundara, afectando más tarde al techo del vecino y las escaleras del edificio. Este incidente obligó al narrador a intervenir interrumpiendo el suministro de agua general del edificio desde la terraza.

“Yo no quería pasar a su departamento a arreglar el problema porque 1. No soy plomero 2. No estoy seguro de si me puedo meter en un quilombo pero 3. Era el departamento más sucio que vi en mí vida”, dijo.

Como nadie logró solucionarlo, él debió hacerse cargo del caos. “Acá le doy la derecha a mí vecina: de la administración ni noticias”.

Finalmente, @kaxette_ se refirió a otra vecina a quien apodó “La Jefa”, que, según él, maneja los hilos del edificio y tiene una política estricta contra los ruidos molestos. “Si alguien hace ruidos molestos a la noche, ella a la mañana siguiente se despierta tipo 6 am y grita descontroladamente o cacerolea para despertar a todo el edificio en venganza. Ha llegado a dejar un parlante prendido al mango todo el día”, agregó.

La situación en el edificio se convirtió en un microcosmos de tensiones vecinales, evidenciando cómo la convivencia puede derivar en acciones extremas cuando la comunicación falla. La excéntrica medida tomada por la vecina para llamar la atención de la administración fue solo un episodio más en un edificio lleno de historias peculiares y residentes singulares.

“A ‘la killer’ la sacaron del grupo porque siempre ventila detalles privados de su vida pero acá pasó un límite nuevo. Envió una catarata de audios a ‘La Jefa’ diciendo que si le pasaba algo iba a ser culpa de la junta de vecinos y que iba a mandar carta documento a todos”.

Finalmente el usuario de X, aclaró que la mujer “inventó todo esto para que la administradora la llame y cuando la llamó preocupadísima le dijo que era todo mentira y que las expensas estaban más caras que el mes pasado y que no podía ser. Obvio la administradora le cortó el teléfono”, concluyó como final de un caos en un edificio donde lo que sobran son personajes dignos de una novela.