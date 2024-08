Un español que vive en Argentina reveló una palabra muy utilizada en el país pero que desconocía su significado

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @kikecarranza_)

Un joven español que reside en Argentina causó un revuelo en las redes sociales al compartir su asombro por descubrir el significado de una palabra ampliamente usada por los argentinos: “Cuadra”.

Kike Carranza, quien emigró recientemente a Buenos Aires, relató sus experiencias culturales en su cuenta de TikTok con el usuario @kikecarranza_. Su video acumuló más de 700.000 reproducciones y obtuvo aproximadamente 86.000 “me gusta”, destacando el interés y la sorpresa que generó entre sus seguidores.

En el video, Kike explica cómo, a pesar de haber visitado otros países de Sudamérica, no entendía completamente qué era una “cuadra” hasta llegar a Argentina.

“Hasta que no he llegado yo aquí, no me ha quedado claro que es una cuadra. Acá y en muchos países de Sudamérica, las ciudades son una cuadrícula formada por bloques cuadrados rectangulares, lo que nosotros conocemos como manzanas”, comentó. Esta declaración reveló su desconcierto inicial sobre las unidades de medida urbanas empleadas en el país sudamericano.

El joven explicó que no entendía lo que era una "cuadra" (TikTok)

El joven detalló que inicialmente no entendía si una cuadra era una extensión de 20 metros, 500 o más. “Es un espacio que abarca desde las dos esquinas, donde se forma un cruce hasta las dos próximas donde haya otro; suelen medir 100 metros”, aclaró finalmente tras su descubrimiento. Este nuevo conocimiento le permitió comprender mejor la estructura urbana de las ciudades argentinas.

Otro aspecto que destacó fue la señalización detallada de las calles en Argentina, algo que consideró muy útil. Kike indicó que todas las calles están claramente señalizadas con carteles que incluyen sus respectivas alturas. Añadió que “mientras que las manzanas se agrupan en los bloques que forman parte de ese cuadrado, las cuadras se componen de las aceras enfrentadas de un cruce hasta otro”. Esta diferenciación práctica de los términos ayudó a otros usuarios a entender la nomenclatura local.

La publicación también suscitó numerosas reacciones y comentarios de otros usuarios, que compartieron sus experiencias y dudas similares. Un usuario admitió en los comentarios: “Tengo que admitir que, viviendo en Argentina, nunca me había planteado la diferencia entre cuadra y manzana”. Otro comentó “No estaría entendiendo cómo se manejan en España”, sugiriendo que la discusión también reflejaba la diversidad en términos urbanísticos entre distintos países.