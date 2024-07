Una argentina que emigró hace nueve meses a España describió las dificultades de trabajar en ese país

En estos nueves meses, la mujer contó que asistió a numerosas entrevistas laborales pero hasta ahora no consiguió un empleo estable (@antonellatozzo)

Una mujer argentina relató recientemente en un video viral en TikTok las complicaciones que enfrenta para encontrar trabajo en España después de haberse instalado en ese país hace nueve meses. La usuaria, conocida como @antonellatozzo, expresó que pese a la calidad de vida y la amabilidad de los españoles, su experiencia laboral en Latinoamérica no es valorada en su nuevo país de residencia.

Antonella Tozzo destacó los beneficios de vivir en España, alabando la calidad de vida, el clima y la comida, pero advirtió sobre las dificultades profesionales. Según sus palabras, “la calidad de vida es increíble. Los españoles son súper amables, la comida espectacular, el clima buenísimo...”. Sin embargo, añadió que “es un camino muy arduo y es sangre, sudor y lágrimas”.

En estos nueves meses, la mujer contó que asistió a numerosas entrevistas laborales, incluso alcanzando fases avanzadas en algunas de ellas, pero hasta ahora no logró obtener un trabajo estable. “Latinoamérica acá no vale para nada”, mencionó con desánimo, sugiriendo que la experiencia laboral en Argentina no es suficiente ni reconocida en el mercado español.

A través de su video, que acumuló más de 340 mil visualizaciones y superó los 10.000 “me gusta”, la migrante ilustró lo que muchos pueden considerar una paradójica situación: una vida personal satisfactoria y una vida profesional llena de obstáculos. “Necesitás una red de contactos más grande que la de un presidente”, aseguró, haciendo referencia a la importancia del networking en España.

Los usuarios de la plataforma social mostraron su apoyo en los comentarios, compartiendo sus propias experiencias y brindando palabras de aliento. Algunos, sin embargo, también cuestionaron la amabilidad de los españoles mencionada en el video, creando un debate en la sección de comentarios.

La mujer también subrayó un aspecto importante para aquellos que consideren seguir su camino y emigrar a Europa: la necesidad de establecer una red de contactos sólida. Según ella, sin esta red, es extremadamente difícil ingresar al mercado laboral en un nuevo país, independientemente de la experiencia y las habilidades adquiridas en Latinoamérica.

Es relevante señalar que esta no es una situación aislada. Numerosos inmigrantes enfrentan desafíos similares al buscar trabajo en países nuevos, donde las credenciales y experiencias de sus lugares de origen son muchas veces subvaloradas o incluso desconocidas. Esto pone en relieve la importancia de la adaptación y la revalidación de títulos y experiencias para asegurar una integración profesional exitosa.

El caso de Antonella también refleja un fenómeno creciente en el ámbito de la migración moderna, en el que las barreras laborales pueden ser tan significativas como las geográficas. Las dificultades de encontrar empleo en un nuevo país pueden producir un impacto profundo en la vida de los migrantes, afectando su bienestar emocional y económico.

“El tema laboral no es sólo por ser Latinoamericano, no hay buen trabajo ni para los propios españoles”, “Donde vivo, en Málaga, necesitan muchos camareros”, “Mi hermana llegó y al otro día tenía trabajo , acompaña a los camioneros que hacen miles de kilómetros en la comunidad , les habla y les da café para que no se duerman”, “El que no trabaja es porque no quiere, solo dos currículum entregué en dos sitios distintos para mi hijo y de los dos lo han llamado”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Antonella aclaró que trabajo se consigue, el problema es encontrar de lo que estudió. “Trabajo hay, lo digo siempre, me refiero al trabajo para el cual uno estudió, hizo una carrera universitaria”.