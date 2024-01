Lo echaron de su trabajo y la razón que le dieron por el despido dejó a todos sin palabras

El video tuvo más de 1,6 millones de reproducciones en la red social y superó los 70 mil likes (@sergiovalla)

Sergio Valla, un joven español usuario de TikTok, usa sus redes sociales para documentar sus vivencias diarias en Australia el lugar donde vive y trabaja. Sin embargo, en el día 38 de su aventura, compartió una noticia que sorprendió a sus seguidores: había perdido su empleo.

Lo que más llamó la atención de los usuarios de la red social fue la razón detrás de su despido, que suscitó diversas opiniones en los comentarios. Según Valla, fue echado por tener dos trabajos a la vez, una situación que, aparentemente, no fue bien recibida por sus empleadores. En el primero se desempeñaba como camarero en un restaurante y en el otro como chef, pero cuando informó a uno de sus jefes sobre su doble empleo, la situación empeoró.

Según explicó el joven, los gerentes comenzaron a tratarlo de manera despectiva y hostil. Un día, mientras se dirigía su segundo trabajo, en el que entraba a las 5 de la tarde, recibió una llamada en medio del camino, informándole que ya no era necesario que se presentara. Esta abrupta decisión dejó perplejos a sus seguidores y generó un debate en la plataforma sobre la ética de la empresa y la idoneidad de su actuación.

Algunos usuarios en las redes sociales opinaron que la empresa actuó de manera injusta al despedir a Sergio por tener dos trabajos, mientras que otros argumentaron que divulgar detalles personales, como el salario o el tipo de trabajo, no era apropiado. En medio de la controversia, un usuario resaltó la importancia de no idealizar la vida en el extranjero y apreciar los desafíos que pueden surgir.

El video tuvo más de 1,6 millones de reproducciones en la red social y superó los 70 mil likes. “Vaya por fin alguien que no lo pinta todo de color de rosa”, “¿Acaso está prohibido en Australia tener 2 trabajos?”, “Nunca se habla de ti mismo, ni del sueldo ni de qué trabajas. Yo tengo dos trabajos y nadie lo sabe”, “Eres joven, no le regales tu vida a quien no te valora, tienes muchas oportunidades laborales. Yo acabo de entenderlo con 40 después de muchos años...”, “Aquí en España pasa lo mismo e incluso peor”, “En ese país hay tantas oportunidades que apenas alguien te mira mal, puedes no volver nunca más ahí y tener otro empleo a las 2 horas”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.