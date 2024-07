No se podía bañar con agua caliente en el departamento que alquila, le avisó al dueño y la respuesta la dejó sin palabras

Esta imagen representa la dificultad que enfrentan los inquilinos con la nueva ley de alquileres. La mujer sostiene un contrato de alquiler, reflejando las preocupaciones en torno a inmuebles y contratos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Buscar alquileres en las grandes ciudades se convirtió en un desafío cada vez mayor. La alta demanda, los precios exorbitantes y la competencia feroz por las mejores propiedades hacen que encontrar un lugar adecuado para vivir sea una tarea ardua y estresante. Además de cumplir con todos los requisitos, tener una buena relación con los dueños es un plus que muchos consideran a la hora de elegir su próximo hogar.

Victoria compartió su enojo en las redes sociales luego de recibir una respuesta insólita del dueño del departamento donde alquila al informarle que se le había roto el termotanque y no podía utilizar el agua caliente.

La chica, que se identifica en X (anteriormente Twitter) con el nombre de usuario @vicfabrice, publicó una captura de pantalla de la conversación que mantuvo por WhatsApp con el propietario, que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando, por la mañana, el termotanque del departamento de Victoria sufrió una pinchadura, dejándola sin agua caliente en pleno invierno. Decidió comentárselo al encargado del edificio y llamar a un plomero para que evaluara la situación. Sin embargo, el hombre le notificó que el electrodoméstico no tenía arreglo.

Victoria, en busca de una solución, informó al dueño del departamento sobre el problema. La respuesta que recibió la dejó atónita: “Todavía no tuve tiempo de hablar con Córdoba para saber si tiene reparación o hay que cambiarlo directamente.”

Lo que siguió fue aún más sorprendente. El propietario añadió: “Se va a hacer lo más rápido posible. Por lo que veo, tu urgencia es como si estuvieras en un hotel. Lamentablemente, eso no es así, por lo que cuando quieras dejar el departamento, podés hacerlo y se te reintegrará la garantía.”

Victoria, impactada por el mensaje, expresó su frustración en X: “Me pregunto si es un beneficio demasiado exclusivo querer bañarse con agua caliente”. Su publicación rápidamente se viralizó, y muchos usuarios comentaron en apoyo y asombro ante la situación.

La publicación obtuvo más de 500 mil visualizaciones en la red social. “Que te diga el dueño cuánto tarda en cambiar su termotanque una vez que se rompe. Que payaso y garca”, “No sabía que era exclusivo de hoteles bañarse con agua caliente”, “¿Desde que se pinchó, y este mensaje pasaron... 24 horas? Entre que una persona va, evalúa, comunica (se ve que no pudo hablar aún), decide, ejecuta (comprando/instalando) pasan varias horas, ¿cuál es tu expectativa de resolución? ¿En el día? Esto es algo que va a llevar al menos 2 días”, “Hay que cambiarlo. No sé si tenés la guita pero a mi me pasó, le avisé, me ocupé yo y se lo desconté del alquiler. Igual si te dijo así no te quiere como inquilina”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.