Dejó un mensaje furioso contra los médicos que atienden de mala manera y generó un intenso debate en TikTok

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @christiaanstvzz)

El usuario español de TikTok @christiaanstvzz desató una ola de comentarios en las redes sociales tras lanzar un mensaje cargado de indignación dirigido a los médicos que, según él, atienden a sus pacientes “con mala cara”. Este video se compartió masivamente, generando una discusión sobre la calidad de la atención sanitaria y el estado emocional de los profesionales de la salud.

En su video, Christian expresa su frustración por tener que “ir al médico y que te miren con mala cara”, además de sentirse maltratado por el personal sanitario. “¡Que te atiendan con malas ganas, que actúen como si molestases en consulta!”, exclamó. Su crítica se centra en aquellos profesionales que, en su opinión, no muestran vocación por su trabajo.

“Si estás trabajando en un hospital, de médico o de enfermero no trabaja cualquiera. Necesitas una preparación, necesitas unos estudios, necesitas muchos años de estudio. Si no es tu vocación y no es lo que te gusta, ¿para qué te metes a estudiar eso?”, se pregunta indignado, reflejando un sentimiento de impotencia ante la actitud de algunos médicos.

Un TikToker expresa su frustración por la falta de empatía de ciertos profesionales de la salud

El TikToker continúa lamentándose de cómo la frustración de algunos profesionales de la salud impacta negativamente en la atención al paciente: “Para vivir frustrado el resto de tu vida y encima hacer mal tu trabajo. Y encima pagar esa frustración con las personas que están enfermas y van a que les atiendas”. Además, señala que “hay gente que de verdad tiene vocación en la calle, sin poder trabajar, y esta gente que hace su trabajo de puta pena están trabajando ahí sin ganas, incluso muchas veces diagnosticando mal a la gente”.

La reacción de los usuarios de TikTok no se hizo esperar. Muchos mostraron su apoyo al joven. En ese sentido, una usuaria comentó: “Yo creía que era por mí y por ser inmigrante”.

Por otro lado, no faltaron quienes defendieron a los sanitarios: “¡Madre mía! Qué daño hacen estos comentarios. ¿Qué haríamos sin médicos ni enfermeros?”. Otra persona añadió: “No soy médica, pero sí soy consciente de que la atención primaria está saturada. Escuchaba a mi médico hablar con otra médica que le habían puesto más de 20 personas como mucho en 5 minutos”.