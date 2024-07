La estrategia de un grupo de influencers españolas para no pagar equipaje extra durante un vuelo

El video de Nuria tuvo más de 180 mil reproducciones y superó los 9 mil likes (@nuriablanco333)

Un grupo de influencers españolas encontró una ingeniosa manera de evitar pagar por el exceso de equipaje durante un vuelo, y su truco se volvió viral en TikTok. Nuria, Jen y Nicole, conocidas en las redes por sus tips de moda, maquillaje y viajes alrededor del mundo, se enfrentaron a un problema común durante su reciente viaje de regreso desde Cancún: un gran exceso de equipaje.

El video, que titularon “Dime que viajas en low cost sin decirme que viajas en low cost”, muestra a las chicas sacando toda la ropa extra de sus valijas y vistiéndose con varias prendas una encima de otra para evitar pagar cargos adicionales. Con más de diez partes de arriba y varios pantalones puestos, las chicas se subieron al avión riéndose de su ingeniosa solución.

Nuria, una de las influencers, expresó su indignación en el video: “Es muy grave lo que nos ha pasado. Me pesaron bolso de mano. El bolso de mano. Se me cae la ropa que llevo por encima”, dijo mientras sus amigas se reían a carcajadas. A pesar de la incomodidad de llevar tanta ropa encima, el grupo documentó su aventura y logró esquivar los controles sin pagar ni un dólar extra.

El video rápidamente se volvió viral en TikTok, acumulando miles de vistas y likes. La creatividad y el sentido del humor de Nuria, Jen y Nicole capturaron la atención de usuarios en todo el mundo y recibiendo cientos de comentarios de viajeros contando sus anécdotas en distintos aeropuertos.

“Hermosas, cuéntenos qué aerolínea le hizo pesar el bolso de mano”, “Una vez hice eso en el aeropuerto de Panamá y al pasar el control migratorio me dijeron que llevaba exceso de ropa puesta y me hicieron quitármela toda jajaja”, “A mi me tocó que de París a México pesaran el carry on y bolsa de mano juntas para ver que no se pasara de los 10 kilos”, “3 outfits que podrías ver perfectamente en el metro de NYC”, “Lo bueno es que en los aeropuertos hace tanto frío que ni te molesta tantas capas”, “Jajajaja la operada en México. Está genial, la próxima me pongo la ropa así y de paso me hago bubis también”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.