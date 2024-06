Mostró qué se puede encontrar en una sala secreta en los supermercados de Dubái y el video generó debate en las redes

La publicación acumuló más de 250 mil visualizaciones y superó los 11,100 likes (@alimolins)

En un video compartido en su cuenta de TikTok, la española Ali Molíns que es azafata de Emirates y reside en Dubái, le mostró a sus seguidores el secreto guardado al abrir una puerta en muchos supermercados de la ciudad.

Detrás de una discreta puerta marcada como “zona para no musulmanes”, Ali exploró una zona aislada que normalmente permanece invisible a los ojos de los clientes no familiarizados. Solo al presionar un botón se abre y se puede ver un ambiente separado del resto del comercio, que en el interior está repleto de una selección de productos que no está disponible para el público general.

Entre las sorpresas de esta área restringida se encontraba una impresionante selección de embutidos y una pata de jamón que costaba 575 dirhams (aproximadamente 143 euros).

“¿Sabían que en muchos supermercados de Dubái existe esta zona dedicada a los no musulmanes?”, compartió Ali con sus seguidores antes de adentrarse en la sala. La publicación acumuló más de 250 mil visualizaciones y superó los 11.100 likes, generando una variedad de reacciones entre los usuarios de la plataforma.

Este descubrimiento abrió un debate entre los residentes y visitantes sobre la práctica de segregación en los establecimientos comerciales de la ciudad, destacando la curiosidad y la sorpresa entre quienes desconocían esta faceta de la vida cotidiana en el país.

“Eso está en un supermercado de cada 100 y lo venden a precio de oro. Además, sólo se ve en Dubái que intenta ser la mas turística”, “Después me quieren hacer ver que la cultura y la religión no van ligadas en esos países”, “No está a la vista, como las películas X en los videoclubs de los ‘90. ¿Es necesario esconder todo lo que hay en el interior de ese cuarto?”, “También hay sectores así en Marruecos”, “Qué bien organizado esta Dubai”, “En los supermercados no, sólo en dos internacionales. En los demás no encuentras nada”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.