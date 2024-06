El dueño de un bar publicó un video indignado con una reseña negativa y generó un debate en TikTok: “No tenés vergüenza”

El video tuvo más de 38 mil reproducciones en la red social y generó debate entre sus seguidores (@sextosentidooliva)

El propietario de un restaurante de Palma de Mallorca recurrió a TikTok para responder a la queja de una clienta que denunció que un grupo de adolescentes no pudo comer en el local, a pesar de haber hecho una reserva previa. El incidente desató una oleada de reacciones en las redes sociales.

El viernes 31 de mayo, un grupo de 15 adolescentes realizó una reserva para almorzar en el restaurante como parte de la celebración de fin de curso. La clienta, indignada, compartió su frustración en redes sociales: “El viernes 31/05 un grupo de adolescentes, en total 15, hicieron una reserva para comer a medio día para despedir el curso ya que terminan la secundaria. Aceptasteis la reserva y cuando llegaron los chicos no dejasteis que comieran porque tenías el local lleno”, escribió.

La queja continuó: “Una señora muy amable, que se encontraba en el local intercedió por ellos sin conseguir que nuestros hijos pudieran comer en el local. Son chicos bien educados de un buen colegio de pueblo, no venían ni de Palma. Siendo una odisea de autobús conseguir llegar a la hamburguesería”, agregó la mujer, calificando el acto de “horrible” y asegurando que las 15 familias no volverán al establecimiento. “Pongo una estrella porque no hay menos”, concluyó.

La respuesta del propietario no se hizo esperar. Visiblemente molesto, publicó un video en TikTok defendiendo la postura del restaurante. “Lo digo fuerte y claro: vergüenza. Merche, no tienes vergüenza. Y lo digo así de claro porque usted, o quien fuera, hizo la reserva de cinco personas y aparecieron 15 personas. Gracias a Dios estaba lleno y usted hizo la reserva de cinco personas y aparecieron 15″, aseguró el dueño.

“Y ahora está echando la culpa a Sexto Sentido, que no tiene ninguna culpa porque si hace una reserva de 15 van a cenar o a comer 15 personas. Pero si usted hace la reserva mal no tenemos la culpa nosotros”, insistió el empresario, visiblemente indignado por la situación.

En los comentarios de la publicación, algunos usuarios sugirieron que tal vez la clienta hizo bien la reserva, pero la persona que la apuntó en el restaurante se equivocó. El propietario respondió a estas suposiciones en un comentario negándolo tajantemente: “Perdón pero no cogemos las reservas. Van a través de un programa de reservas: nosotros solo miramos cada día el programa”

La respuesta del propietario no se hizo esperar. Visiblemente molesto, publicó un video en TikTok defendiendo la postura del restaurante y abrió debate entre los comentarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propietario concluyó su respuesta con una contundente declaración: “Lo siento mucho y estoy muy cabreado porque nos ponga un uno. Y si quiere poner menos pon menos, da igual, pero que sepa toda la gente que esta reseña de aquí no es verdad. Y la voy a publicar y la voy a escribir en los comentarios de la reseña para que usted sepa la verdad: no, Sexto Sentido no tiene la culpa. La tiene usted”.

“Está claro que se equivocó el que apunta la reserva”, “Yo es que nunca hago caso de las reseñas. No me fío de ellas”, “Pues si el error es de quien hace la reserva....son lentejas”, “Dicen que reservaron 15, a lo mejor el que cogió la reserva entendió mal y puso solo 5″ , “No se puede llagar a un local 15 o 20 personas y esperar que te atiendan así por las buenas, vamos a ver, si la reserva se hace por internet, por lo general eso genera un justificante que llega al corre electrónico o al teléfono que se haya puesto. Muestrales el comprobante y que vean que la culpa es de ellos, bien dicho”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.