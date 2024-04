El insólito chat de WhatsApp que se volvió viral por no utilizar palabras: “Comunicación asertiva”

El intercambio comenzó de manera sencilla con un emoji de saludo, que fue correspondido de igual forma (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo digital cada vez más impulsado por la brevedad y la eficacia, una peculiar conversación por WhatsApp logró capturar la atención de las redes al demostrar que la comunicación efectiva puede trascender las barreras del lenguaje convencional. Un usuario de X, anteriormente conocida como Twitter, dio a conocer cómo logró concretar una reunión utilizando únicamente emojis, prescindiendo por completo del texto.

El intercambio comenzó de manera sencilla con un emoji de saludo del usuario @locuralamia, que fue correspondido de igual forma, estableciendo desde el principio un diálogo basado en símbolos. La invitación a tomar cervezas se hizo evidente con el envío de dos íconos de la bebida, a lo cual el interlocutor respondió con un emoji de reloj seguido de un signo de interrogación, inquiriendo sobre la hora del encuentro. “20.00″, precisó el usuario de X, determinando así el momento de la cita.

El diálogo continuó centrándose en la localización del evento. Ante la pregunta representada por un emoji de casa y un signo de interrogación, el usuario de la red social respondió con un símbolo de casa seguido de un emoji señalando, indicando así el lugar del encuentro. El cierre de la conversación se simbolizó con un emoji de apretón de manos, sellando el acuerdo.

El hecho de haber alcanzado tal nivel de “comunicación asertiva” con el uso exclusivo de emojis desató una ola de reacciones en la red, logrando que la captura de pantalla de este intercambio superara el millón de visualizaciones en pocas horas, además de acumular más de 2.000 retuits y 60.000 “me gusta”. Este fenómeno refleja una realidad en la que la economía del lenguaje y la inmediatez en las formas de comunicarnos se perfila como una tendencia en alza.

La conversación entre @locuralamia y su compañero de chat destaca por ofrecer una muestra de cómo el ingenio humano se adapta a los nuevos lenguajes digitales

La viralización de este chat no es un caso aislado, sino que se inscribe en un contexto más amplio donde la creatividad y la capacidad para sintetizar en la comunicación digital ganan terreno. Según expertos en comunicación, este tipo de interacciones evidencian una evolución en el uso de las plataformas digitales, donde el ingenio y la adaptación al medio impactan en la manera en que se establecen acuerdos o se coordinan actividades cotidianas.

“Apuesto que son masculinos comunicándose”, “Perfecto y cuando llegue no hace falta hablar tampoco- así esta bien, no hay tanto para decir. El silencio es importante”, “Cuando no existía WhatsApp, si le hacía sonar dos veces el teléfono a mi amigo iba yo a su casa a tomar, una vez para que venga él”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.