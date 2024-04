Pidió una tostada con palta y huevo en un bar pero cuando le entregaron el plato quedó sin palabras: “Fue tristísimo”

Muchos de los usuarios de las redes suelen fotografiar los platos repletos de comida y compartirlos con sus amigos (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada cierto tiempo, nuevas comidas o productos se ponen de moda, ya sea por su valor saludable o simplemente porque se convierten en tendencia en las redes sociales. En esta ocasión, el avocado toast, (una tostada de palta y huevo) se convirtió en furor en las cafeterías de especialidad. Además, muchos de los usuarios de las redes suelen fotografiar los platos repletos de comida y subirlo a sus cuentas para compartirlos con sus amigos.

Este menú, considerado por muchos como el desayuno perfecto, no siempre cumple las expectativas. Ángeles, una usuaria de redes sociales, compartió la experiencia de su amiga, Celeste en una cafetería donde recibió algo muy distinto a lo esperado. “Estoy estallada, una amiga pidió un avocado toast y le trajeron esto”, escribió en un mensaje que rápidamente se volvió viral.

La imagen compartida muestra dos rebanadas de pan tostado cubiertas con una capa muy fina de guacamole, dos fetas de jamón, rodajas de tomate y un pequeño huevo cocido partido. Aunque los ingredientes eran los mismos que se veían en la foto exhibida, la presentación era completamente diferente, lo que indignó a la usuaria.

Ángeles decidió compartir la foto en sus redes sociales y agregó en un comentario: “Que se joda por cornuda. Se hubiera pedido dos medialunas, qué avocado toast ni avocado toast”. Mientras que la dueña del plato opinó: “Fue tristísimo”.

El posteo fue furor en la red social y obtuvo más de 1,3 millones de visualizaciones y generó un debate entre los usuarios de la plataforma (@wattersanyi)

El posteo fue furor en la red social, obtuvo más de 1,3 millones de visualizaciones y superó los 38 mil likes. “Mientras más lo miráas es peor: jamón rancio, tostadas carbonizadas, tomate casi amarillo porque no maduró, el huevo gris”, “Decime dónde es (para no ir) jajaja”, “Le metían jamón y huevo hervido no da”, “No puede ser tan feo lo que estoy viendo”, “No puedo creer que lo hayas comido”, “Ni un poquito de voluntad en el emplatado”, “Huevo podrido, fiambre barato, una capa finita de palta que parece un film, tostadas casi quemadas, tomates secos. Mínimo que se lo regalen”, “El chef: mi primera chamba”, “Mirá que hay que quemar un huevo duro”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.