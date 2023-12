Ahorró monedas durante un año, las cambió por billetes y se sorprendió al ver la suma final

La pareja, acompañada de su pequeño hijo, decidió cambiar las monedas que habían ahorrado durante todo el año (@gringoylatina)

En un rincón de Idaho, una mujer originaria de El Salvador y su pareja estadounidense protagonizaron un emocionante episodio que se volvió viral en las redes sociales. El matrimonio, acompañado por su pequeño hijo, decidió hacer realidad el propósito de cambiar las monedas que habían ahorrado durante todo el año en un frasco. Este acto, a pesar de ser habitual para muchos, logró captar la atención en las plataformas digitales.

Te puede interesar: Explicó las diferencias culturales con los supermercados de España y provocó un debate en TikTok

El momento crucial fue registrado en un video compartido en TikTok, donde Landon grabó a Maribel mientras se dirigían a una máquina de canje de monedas por billetes. Con un toque de humor, el hombre preguntó: “¿Qué está haciendo mi esposa?” a lo que ella respondió con una sonrisa: “A cambiar las monedas para comprarme mi estreno”, refiriéndose a ropa nueva para las Fiestas.

La tensión aumentó cuando Landon le preguntó cuánto pensaba que tenían en monedas, y Maribel, entre risas, dudó: “No sé, 40 o 50. Ahorré todo el año”. La incertidumbre flotaba en el aire mientras la pareja se acercaba a la imponente máquina de conteo.

Te puede interesar: Está por cumplir 94 años y explicó el secreto de su felicidad: “Sé que no me queda mucho tiempo”

Con entusiasmo, Maribel preguntó a Landon: “¿Cuánto calculás?” y, para su sorpresa y decepción, él respondió: “No sé, 4 dólares”. Sin embargo, la máquina reveló una cifra mucho mayor: 95,36 dólares. La alegría se apoderó de Maribel, quien expresó su emoción mientras Landon observaba asombrado.

La mujer fue con su pareja y su hijo a depositar las monedas en una máquina (Captura video)

Si bien la joven salvadoreña explicó que el total superaba los 100 dólares, la máquina se quedó con 13 USD como cobro por el servicio. Este detalle no pasó desapercibido en las redes sociales, donde el video acumuló más de 14 millones de reproducciones en TikTok. Los usuarios, impresionados por la cantidad ahorrada y cuestionando la tarifa de la máquina, expresaron su apoyo y felicitaciones a Maribel por alcanzar sus metas de ahorro.

Te puede interesar: Un hombre se quedó encerrado en el balcón de su casa, le pidió ayuda al gato y el video se hizo viral

“¿13 dólares para que me cuente las monedas? Me niego”, “No lo invites a comer porque no te tenia fe con las monedas”, “Nosotros tenemos la costumbre de estrenar el 24,25,31 y 1. La ropa del 31 es la más elegante”, “Llévalos al banco allá no cobran nada y te dan tu dinero completo”, “Yo hago eso todo el año, en mi trabajo nos dan propinas y todas mis monedas se van al ahorro. Este año logré 350 dólares”, “Es que los latinos ahorramos así: de a centavos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social china.