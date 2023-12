Una joven española provocó un debate en las redes tras realizar un análisis sobre los estándares de belleza

La tiktoker conocida como @clersssss ha desatado un intenso debate en TikTok sobre la percepción de la belleza

Una tiktoker española, conocida como @clersssss, desató un intenso debate en TikTok sobre la percepción de la belleza, tras compartir un video que acumuló casi 3 millones de visualizaciones, 400 mil “me gusta’ y más de 4.000 comentarios. La influencer planteó si existen rasgos de belleza que resultan atractivos específicamente para hombres o para mujeres, generando una discusión sobre las discrepancias en los gustos personales respecto a la atracción física.

El tema surgió de conversaciones cotidianas con su pareja, en las que la creadora de contenido observó las diferencias en la apreciación de la belleza femenina. Al mostrarle mujeres que ella consideraba “espectaculares” y “super guapas”, su novio respondía que le parecían “monas”, mientras que las mujeres que él destacaba no coincidían con la idea que ella tenía de “una chica super cool”. Esta experiencia la llevó a reflexionar sobre los estándares de belleza y lanzar al espacio digital la pregunta: “¿Qué prefieres ser? ¿La chica que todas las chicas quieren ser? ¿O la chica que todos los chicos quieren tener?”

Esta reflexión sobre la belleza y las preferencias personales resonó con fuerza entre la comunidad digital, evidenciando cómo la percepción de lo que es atractivo puede variar significativamente de una persona a otra. La influencer compartió su punto de vista basado en las interacciones con su pareja y sus observaciones personales, poniendo en relieve las complejidades que conlleva el concepto de belleza. La viralización del video de @clersssss es un claro ejemplo de cómo los temas relacionados con la estética mantienen un lugar destacado en el discurso social a través de plataformas como TikTok.

“Yo le dije que Megan Fox era hermosísima y para él guapa eran chicas tipo Dakota Johnson”, “Me pasa con Alexa Demie. A mí me parece preciosa y a mi novio no”, “El mejor ejemplo es Zendaya, es raro encontrar hombres que les guste, pero mujeres hay muchas”, “Bueno, a mí me sorprendió que a muchos hombres Dua lipa no les parezca guapa”, “Siento que a nosotras nos parecen atractivas chicas con una belleza diferente y a los chicos más belleza hegemónica”, fueron algunos de los comentarios de los usuario.