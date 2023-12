Descubrió a su vecino robándole paltas, lo escrachó y se hizo viral en las redes sociales

El video superó las 900 mil reproducciones en TikTok (@johnny_82arg)

La palta es una de las frutas con mayor contenido de fibra, además de ser rica en vitaminas A, C y E, folatos, potasio, magnesio, hierro, calcio, sodio y ácidos grasos monoinsaturados. Este último componente es lo que la hace especialmente beneficiosa para la salud cardiovascular y es por eso que ganó popularidad en los últimos años.

Te puede interesar: Decidió revisar cómo iba la obra en su casa y encontró un increíble error del albañil que contrató para la construcción

Un video incidente capturó la atención de las redes sociales, cuando un vecino descubrió a otro robando paltas de su jardín y decidió exponerlo en TikTok. El clip compartido por Jonatan Ricconi se volvió viral en la plataforma y generó miles de reproducciones y cientos de comentarios.

En el video, que fue acompañado por la icónica música de La Pantera Rosa, se puede ver cómo el vecino en cuestión utiliza un método bastante rústico para llevar a cabo su hurto. Con un palo de escoba y una bolsa de nylon, el individuo alcanza las paltas a través de la medianera.

Te puede interesar: Fue a renovar el DNI, le dijeron que por ser calvo tenían un problema con su foto y la solución lo dejó sin palabras

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar, con comentarios que van desde la sorpresa hasta la comprensión. Algunos usuarios se preguntaron si no habría sido más sencillo pedir las paltas al vecino en lugar de robarlas, mientras que otros compartieron anécdotas similares sobre sus propias experiencias con vecinos y frutas. A raíz de los comentarios el hombre escribió: “No es la primera vez. A veces aparecen dos individuos con más técnicas”

La palta es una de las frutas con mayor contenido de fibra, además de ser rica en vitaminas A, C y E

El video obtuvo más de 900 mil reproducciones en las redes y superó los 38 mil likes. “No lo culpo, podría ser yo tranquilamente”, “Me mata la música de la Pantera Rosa”, “Una palta no se le niega a nadie che”, “Bueee, hay vecinos que se les pudre la fruta y no son capaces de regalar”, “En mi barrio hay un árbol de palta entre unos edificios, un vecino las saca y sale a vender”, “Yo que vos me compro una sirena y cada vez que te roben la haces sonar”, “Con lo caro que están, medidas desesperadas jajajaja”, “Si tenés un árbol de paltas gigantes y no regalás a los vecinos... te la buscaste jaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.