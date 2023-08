Colocó un cartel en el edificio pidiendo que los niños no jueguen en la terraza y los vecinos respondieron con todo

“Me informan que la azotea se está utilizando para que los niños se pongan a jugar", comenzaba el cartel de la administración (Imagen ilustrativa - Getty)

Cuando se busca un momento de descanso o de tranquilidad, los edificios se alzan como testigos de la coexistencia humana, donde los ruidos se convierten en una nota discordante que puede desequilibrar la armonía del día a día. Los vecinos, compartiendo paredes y espacios comunes, se convierten en actores involuntarios de una obra en la que los ruidos molestos a menudo ocupan un papel protagónico. En este contexto, la importancia de cultivar el respeto por los demás se vuelve fundamental para mantener un ambiente de convivencia saludable y placentero.

Sin embargo, en un ejemplo más de cómo las relaciones vecinales pueden verse alteradas por cuestiones de convivencia, la cuenta de Twitter Líos de Vecinos, especialista en mostrar estos conflictos, compartió un incidente en España, que refleja los desafíos que a veces surgen en los edificios de viviendas. Un cartel colocado por la administración solicitando a los residentes que eviten que los niños jueguen en la terraza común desató una acalorada discusión entre vecinos.

La petición original, escrita con cortesía y respeto, expresaba: “Me informan que la azotea se está utilizando para que los niños se pongan a jugar. Esta zona común no está destinada para tal uso y molesta a los vecinos del 4º. Rogamos hagamos un buen uso de las zonas comunes y nos respetemos entre nosotros”. A pesar de la tonalidad amigable de la solicitud, algunos vecinos se sintieron directamente aludidos y su respuesta no se hizo esperar.

Uno de ellos, visiblemente molesto, dejó un mensaje escrito a mano en el mismo cartel, desatando una cadena de comentarios y críticas en las redes sociales. “No vivimos en un cuartel general”, expresó. Y arremetió contra sus vecinos a los que tildó de “no tener vida y de ser muy pesados”.

Uno de los vecinos, visiblemente molesto, dejó un mensaje escrito a mano en el mismo cartel (@@LiosdeVecinos)

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, y la publicación se volvió viral, acumulando miles de reproducciones y una variedad de respuestas en Twitter. Algunos vecinos mostraron su solidaridad con la administración y su petición, argumentando que el respeto por las áreas comunes es esencial para la convivencia armónica. Otros, en cambio, defendieron el derecho de los niños a jugar en la terraza, sugiriendo que la diversión infantil no debería ser restringida.

“Es denunciable”, “Cambio la cerradura de la terraza y fin del problema”, “El que no tiene vida es el de los niños, que si tanto piensa en ellos debería haber comprado un chalet”, “Molestan mucho los niños jugando y corriendo en la terraza”, “Quien no sufre los ajenos no tiene ni idea”, “El que ha contestado, a parte de ser un maleducado, no tiene ni idea de convivencia”, fueron algunos de los comentarios en la publicación viral.

