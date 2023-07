Antes de mudarse dejaron una afectuosa nota de despedida, pero la respuesta de los vecinos fue implacable

La publicación de la nota y la respuesta, en pocas horas se volvió viral en las redes sociales

Una nota de despedida de unos inquilinos que se mudaban de un edificio en Pamplona, España, recibió una respuesta implacable por parte de la comunidad de vecinos. El incidente se hizo viral en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones y comentarios.

Antes de irse, los inquilinos decidieron despedirse de sus vecinos a través de un texto. En él expresaban su agradecimiento por haber compartido los últimos años juntos y mencionaban que se mudaban a un piso más grande en las afueras. La nota terminaba con un cariñoso saludo: “Un abrazo, Los vecinos del 10°A”.

A pesar de tratarse de una nota correcta, se puede ver algo de ironía, lo que hace suponer que la relación con los demás integrantes del edificio no era la mejor: “Queridos vecinos, ha sido un placer haber compartido estos últimos 5 años de nuestra vida donde habéis visto crecer a nuestra familia. Ahora nos toca el triste momento de la despedida, ya que nos mudamos a un piso algo más grande a las afueras. Siempre os vamos a recordar”, decía la nota colocada en el ascensor.

Sin embargo, la respuesta de la comunidad de vecinos fue contundente. Un cartel pegado sobre la misma nota dejaba claro el sentimiento generalizado de la comunidad: “En nombre de toda la comunidad, no os soportamos”. Además, otro vecino aprovechó para recordarles que aún tenían que pagar las cuotas que debían.

La publicación de la nota y la respuesta, en pocas horas se volvió viral en las redes sociales, alcanzando más de un millón de reproducciones y generando diversos comentarios. Algunos usuarios interpretaron la nota de los vecinos que se mudaban como una broma irónica, mientras que otros consideraron que reflejaba la difícil convivencia entre inquilinos.

Se despidieron con un texto en el ascensor y los vecinos no tuvieron piedad (@LiosdeVecinos)

Hubo comentarios que destacaron el tono poético y sarcástico de la nota de despedida, mientras que otros resaltaron el detalle de mencionar que se mudaban a un piso “algo más grande”. La publicación también dio lugar a reflexiones sobre la relación entre vecinos y la dificultad de llevarse bien en una comunidad.

“Me imagino a los 10ºA partiéndose de risa porque la nota es irónica. Nos vamos a un piso más grande a las afueras. Me parece poético”, “Como reírte de alguien en su cara sin que se dé cuenta”, “Parece que les tenían cariño a los vecinos del 10ºA…”, “Ojo al detalle ‘nos vamos a una casa algo más grande’. ahí dando el datito”, “En la casa donde vivo hay 41 vecinos. Yo me llevo bien con todos, menos con 40 que no hablan conmigo”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de la cuenta de Twitter Líos de vecinos que se hizo viral.

Seguir leyendo: