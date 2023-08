Una mujer encontró una rana en un paquete de espinaca envasado: “Estaba viva y moviéndose”

La mujer comenzó a gritar al sacar la bolsa sellada de espinaca orgánica (imagen ilustrativa - Getty)

Luego de una compra en un supermercado de Michigan, Estados Unidos, una mujer se convirtió en protagonista de una extraña historia que capturó la atención de los medios y las redes sociales. Lo que comenzó como una rutinaria adquisición de alimentos pronto se convirtió en una experiencia sorprendente y desagradable.

Amber Worrick, al regresar a su hogar junto a su hijo, cuando se disponía a guardar los productos comprados vivió una escena impensada. La mujer relató al medio UHN Plus que comenzó a gritar al sacar la bolsa sellada de espinaca orgánica, ya que contenía un inquilino inesperado: una rana viva. El pequeño anfibio había encontrado un refugio entre las hojas y se convirtió en el motivo de la alarma y el asombro de la familia.

“Estaba viva y moviéndose. Gracias a Dios que no me comí la rana”, compartió Worrick, revelando su mezcla de alivio y estupefacción ante la inusual sorpresa. La inesperada rana no sólo perturbó su comida, sino también generó desagrado en su familia.

El incidente no pasó desapercibido en las redes sociales, donde se propagó rápidamente. Los usuarios no pudieron resistirse a hacer comentarios ingeniosos sobre la “proteína extra” en las espinacas y la reacción de Worrick ante el insólito hallazgo. Sin embargo, también se destacó la importancia de la seguridad alimentaria y la necesidad de prevenir este tipo de accidentes.

La rana, una especie arborícola del Pacífico, fue liberada posteriormente por los empleados del supermercado, quienes la reintegraron a su entorno natural. La compañía responsable de la producción de las espinacas, Taylor Farms, emitió un comunicado oficial en el que expresó disculpas por el incidente y se comprometió a implementar medidas para evitar que sucediera de nuevo.

“Bien orgánica la ensalada”, “Esa presentación es para hacer ancas de rana a la espinaca”, “Eso es para demostrar que el producto es 100% fresco...”, “Buena señal, sin agroquímicos”, “Era producto para China”, “Es parte del menú y es 100% orgánico”, “¿Dónde está el control de calidad?”, fueron algunos de los comentarios del tuit viral.

