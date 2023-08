La llamaron para pedirle referencias laborales sobre una desconocida y dio su opinión: “Seguro consigue el trabajo”

La mujer recibió una llamada de Recursos Humanos solicitando referencias para una persona desconocida para ella (Imagen ilustrativa - Getty)

En el universo laboral, es una práctica común que los reclutadores busquen verificar la información proporcionada por los candidatos antes de tomar decisiones definitivas en el proceso de selección. Uno de los métodos para lograrlo es solicitar referencias de trabajos anteriores. Sin embargo, en un giro sorprendente de los acontecimientos, una usuaria de TikTok dio un ejemplo único de generosidad y solidaridad cuando le tocó atravesar una situación impensada.

La usuaria, llamada Emily, recibió una llamada de Recursos Humanos solicitando referencias para alguien llamada Caitlin, una persona completamente desconocida para ella. La joven, en lugar de simplemente rechazar la solicitud por la confusión evidente, optó por dar un paso al frente y brindar comentarios positivos sobre la desconocida.

“Alguien llamada Caitlin ha puesto mi número de teléfono en su currículum como teléfono de contacto para pedir referencias y ha dicho que mi nombre es Katie. Creo que simplemente ha escrito mal el número”, explicó la joven en su video de TikTok. A pesar de la confusión y de no conocer a la candidata en cuestión, Emily decidió dar su opinión sobre Caitlin a los reclutadores, elogiándola en términos excepcionales. Mencionó cualidades como puntualidad y dedicación, incluso llegando a afirmar que Caitlin había realizado una maniobra de RCP para salvar a su hijo de un posible ahogamiento.

La mujer supone que la aspirante al puesto de trabajo escribió mal el número de contacto pero quiso ayudarla (@spamhahee)

Las palabras de apoyo y el gesto generoso de la mujer no tardaron en volverse virales en las redes sociales. Su video acumuló impresionantes cifras en pocos días: 18,3 millones de reproducciones y más de 3,3 millones de “me gusta”. La historia cautivó a usuarios de todas partes, que se sorprendieron por la inusual situación y el altruismo demostrado.

“Caitlin me donó un pulmón”, “Caitlin es increíble, maneja un montón de idiomas, me enseñó a hablar español”, “Aún me acuerdo cuando Caitlin salvó a mi gato de un incendio”, “Caitlin me salvó cuando me iba a caer un rayo y lo recibió en mi lugar, aún así, siguió completando el informe que le habían pedido”, “Seguro consigue el trabajo”, “Caitlin me sacó de un incendio y llegó a tiempo al trabajo justo después de eso”, “Tengo que saber si Caitlin fue contratada”, fueron algunos de los mensajes en TikTok.

