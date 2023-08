Se hizo un tatuaje y diez años después una amiga descubrió que tenía un grave error: “No puede ser”

Una chica subió a las redes su reacción después de notar la falla en la tipografía en su tatuaje

En un mundo donde las decisiones pueden cambiar de un momento a otro, los tatuajes se erigen como testigos permanentes de momentos significativos en la vida de las personas. Estas obras de arte corporal no solo son una forma de expresión personal, sino también portadoras de recuerdos que perduran a lo largo del tiempo. Cada trazo de tinta inmortaliza una historia, un sentimiento o una creencia, convirtiéndose en un compañero eterno de los viajes emocionales y las experiencias vividas.

Soledad Alfonso, una joven usuaria de TikTok, subió a sus redes un clip que muestra a una graciosa conversación con una amiga. Allí se ve cómo las chicas protagonizaron un ataque de risa mientras preparan una valija.

En el video, las dos amigas no pueden contener sus carcajadas mientras se cambian, y una de ellas aprovecha la oportunidad para enfocar el tatuaje en el hombro de su compañera. “Con Meli recién nos dimos cuenta de que ella quiso poner ‘where dreams come true’ (donde los sueños se hacen realidad) y el tatuador le escribió ‘where breams come true’”, se escucha decir a la chica que la graba mientras no puede parar de reír. “No puedo más”, agregó.

El tatuaje estuvo en el hombro de Meli durante diez años. Soledad Alfonso compartió el video con el título: “Toda su vida tuvo un tatuaje mal escrito, ¿Pueden creerlo?”, y rápidamente se convirtió en una sensación en las redes sociales.

Las chicas compartieron sus risas después del insólito descubrimiento mientras se preparaban para salir

La risa contagiosa de las amigas y la sorpresa de descubrir el error del tatuaje resonaron en los usuarios de TikTok y el video logró más de 43 mil reproducciones. “Breams significa “besugos”, un tipo de pescado”, “Es realmente hermoso y nadie más en el mundo lo va a tener”, “Es que la D de esa fuente parece una B pero es una D”, “Lo peor es que en 10 años NADIE le leyó el tatuaje”, “No puede ser, las letras góticas son re deformes”, “Puede ser una D tranquilamente”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los usuarios en el video de la joven.

