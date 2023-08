Una influencer clonó la voz de su novio para revelar una supuesta infidelidad y desató furor en las redes sociales

El clip tuvo más de 2,7 millones de reproducciones de TikTok (@miadio)

En la era de la tecnología en constante evolución, la inteligencia artificial emergió como un pilar fundamental que redefine la interacción de las personas con el mundo que los rodea. Desde aplicaciones cotidianas hasta innovaciones asombrosas, esta disciplina vanguardista trascendió los límites de la imaginación humana, abriendo nuevas posibilidades en diversos ámbitos.

A raíz de los avances tecnológicos la tiktoker estadounidense Mia Dio, de 22 años, compartió una historia que causó revuelo en la red social china. La joven influencer afirmó haber utilizado inteligencia artificial para “clonar” la voz de su novio y confirmar sus sospechas de infidelidad, en un intento de demostrar cómo esta tecnología puede utilizarse en situaciones comprometedoras. Sin embargo, el desenlace resultó ser una broma elaborada.

Según explicó, la historia comenzó cuando Mia notó que su novio estaba comportándose de una forma extraña y creyó que le había ocultado información. Con el deseo de resolver sus dudas, recurrió a un software de inteligencia artificial que permite recrear una voz a partir de grabaciones anteriores. Siguiendo los pasos, logró crear una simulación muy parecida a la voz de su novio.

Mia decidió llevar su experimento más allá: llamó a uno de los amigos cercanos de su pareja y puso en marcha su creación. En la llamada, simuló una conversación en la que su amigo revelaba que su novio le había sido infiel, besando a otra chica y pasando la noche con ella. La historia grabada fue diseñada para poner a prueba la reacción de su novio.

Luego de compartir el video la joven explicó que se había tratado de una broma elaborada para su novio

El video fue compartido en TikTok y rápidamente se volvió viral. Alcanzó casi 3 millones de visitas y más de 300 mil likes.

Sin embargo, el desenlace fue revelado por Mia poco después. En una actualización en sus redes sociales, la joven influencer admitió que toda la situación había sido una broma. Tanto su novio como su amigo estaban al tanto y habían participado de la grabación. Mia explicó que la idea surgió por su deseo de demostrar cómo la tecnología de clonación de voz podría ser útil en situaciones de engaño y desconfianza. “Comencé a pensar en escenarios de mi propia vida en los que una imitación de voz de IA hubiera sido útil. Pensé en un ex que me había engañado y en cómo este tipo de tecnología me habría ahorrado mucho tiempo”, reveló.

