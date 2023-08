Un ladrón entró a robar en una casa, la mascota de la familia le pidió caricias en la panza y el video se hizo viral

El ladrón que robó una costosa bicicleta eléctrica se encontró con la reacción inesperada por parte de la mascota de la casa (Policía de San Diego)

En un evento que dejó sorprendidos a muchos usuarios de las redes sociales, un ladrón que robó una costosa bicicleta eléctrica de un garaje en un vecindario de San Diego se encontró con una reacción inesperada por parte de la mascota de la casa, un amigable perro de raza golden retriever. El incidente, capturado por las cámaras de seguridad de la propiedad, se volvió viral en las diversas plataformas y generó una ola de comentarios y asombro por la actitud del animal.

El video muestra al sospechoso del robo, usando una gorra de béisbol y una mochila, saliendo del garaje con la valiosa bicicleta eléctrica en mano. Lo que sorprendió a todos fue la actitud del perro de la casa, quien en lugar de asumir un rol de protector, decidió hacer amistad con el intruso. El golden retriever corrió hacia el ladrón con entusiasmo y le brindó una cálida bienvenida, como si se tratara de un viejo amigo.

El ladrón, en lugar de apresurarse a escapar, respondió a la efusiva bienvenida del perro con amabilidad. “Hola, amigo”, se escucha decir al ladrón mientras acaricia al perro. La escena se volvió aún más peculiar cuando el ladrón comentó: “Sos el perro más genial que he conocido. Yo también te amo. Sos un amor”. El golden retriever, lejos de mostrar temor o agresividad, se tumbó en el suelo para que el ladrón le acariciara la panza.

La situación tan particular generó una ola de reacciones en las redes sociales. Un usuario de TikTok comentó: “Esta es la cosa más golden retriever que he visto en mi vida”. La interacción entre el ladrón y la mascota de la casa generó risas y asombro, destacando la naturaleza amigable e inesperada del animal en medio de un incidente delictivo.

El hombre ingresó a la propiedad con la idea de robarse una bicicleta pero el golden retriever sólo quería jugar con él (Captura video)

El video se volvió viral en diversas plataformas en cuestión de horas, resaltando la inusual amistad que surgió en medio de un acto criminal.

“Wow, realmente pensé por un minuto que no iba a tomar la bicicleta. Pensé que el perro lo convertiría en una buena persona por un momento. Pero no. Supongo que la victoria es que no se llevó al perro también”, “Me alegro de que fuera tan amable con el perro”, “¡Gracias a Dios que no le hizo daño a ese hermoso bebé peludo!”, “El perro es un amor. El niño está equivocado, pero si ama a los animales, ¡puede remediarse!”, fueron algunos de los comentarios de la publicación viral en Instagram.

