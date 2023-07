Compró un boleto de avión para Estonia pero, por un error de distracción, terminó en otro país

Dejó las valijas en el aeropuerto y caminó toda la noche en un país desconocido (@natt.trevino)

Cuando se emprende un viaje, la emoción puede ser abrumadora, haciendo que el turista se concentre en los aspectos emocionantes del destino y las experiencias que le esperan. Sin embargo, en medio de la planificación y la preparación, a menudo se pasa por alto un detalle crucial que puede marcar la diferencia entre una aventura perfectamente organizada y una desconcertante odisea. Ese detalle es conocer y recordar el nombre del aeropuerto de destino. Sorprendentemente, casos reales de viajeros que terminan en países equivocados debido a este tipo de errores son más comunes de lo que se cree.

Natalia Trevino, una usuaria mexicana de TikTok con residencia en Madrid, vivió una experiencia increíblemente curiosa durante su intento de viajar a Estonia. Lo que empezó como un aparente y emocionante viaje se convirtió en una travesía llena de desconcierto y aventuras inesperadas.

En su video publicado en TikTok, la joven compartió su historia, admitiendo de manera autocrítica que es una persona “distraída” y “bruta”. Sin embargo, esta vez los usuarios de la red social se mostraron comprensivos y consideraron que su error fue más allá de la distracción.

“Le dije a mi familia que iba a Estonia, tomé el vuelo, despegué y me llegó un mensaje de datos que dice que estoy en Letonia”, relató. Para su sorpresa, no solo se dio cuenta de que estaba en Letonia, sino que también se percató de que el departamento que había alquilado para su estadía estaba ubicado en otro país. Un verdadero enredo geográfico.

En un intento desesperado por resolver la situación, Natalia compartió su desconcierto: “Ni siquiera sabía que este país existía. Llegué a las doce de la noche y, como no tenía dónde dormir, he estado toda la noche caminando. De hecho, acaba de amanecer”. Su odisea continuó mientras trataba de encontrar una solución para su alojamiento.

Sin lugar a dudas, esta curiosa historia causó revuelo en las redes sociales y se hizo viral. Algunos usuarios comentaron sus propias experiencias similares, solidarizándose con Natalia pero otros mostraron su sorpresa. “Ayer en el avión decían que si alguien no estaba en su destino que avisara y yo me preguntaba quién se equivocaría, pero ya veo que sí es posible”, comentó uno de ellos.

La joven se dio cuenta del error por el roaming de su teléfono

Otros mostraron preocupación por la planificación de viajes y el control de destinos: “¿No miran el nombre del aeropuerto al que van y planifican la ruta hasta donde van a quedarse antes de ir?”, cuestionó otro usuario.

En medio de los comentarios y reacciones virales, Natalia concluyó diciendo que lo peor no fue haberse equivocado de país, ya que los nombres de Estonia y Letonia pueden ser confusos, sino el hecho de que no se dio cuenta hasta que aterrizó.

“Yo hubiera ‘paniqueado’ y transpirado frío con el sms del roaming”, “A mi me pasó lo mismo, quería ir a Suiza y terminé en Suecia”, “Problemas que quisiera tener”, “Lo mismo me pasó cuando quería ir a Paraguay y terminé comprando pasaje para Panamá”, “No me pasarían estas cosas, mi ansiedad me hace verificar todo mil veces”, fueron algunos de los comentarios en la publicación viral.

