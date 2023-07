Un campesino se mudó a la ciudad e intentó criar a siete vacas en el balcón de su departamento

En las redes cuestionaron los riesgos de llevar animales de ese tamaño a un departamento (Imagen ilustrativa)

Un campesino, en busca de una nueva vida en la ciudad, se convirtió en el protagonista de una insólita historia que desató un intenso debate en las redes sociales. Originario de China, el hombre decidió mudarse del campo a un departamento en la provincia de Sichuan. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue su intento de criar vacas en el balcón de su vivienda.

Las imágenes de esta insólita situación se viralizaron en Douyin, una plataforma similar a TikTok. En ellas, se podían ver a siete terneros con un peso de entre 10 y 20 kilos cada uno, ocupando el espacio de su balcón. Los vecinos no tardaron en expresar su descontento debido al olor y los ruidos constantes que emanaban los animales.

Ante los reclamos, el pasado 14 de julio, las autoridades del edificio actuaron y desalojaron a las vacas. Sin embargo, esto no detuvo al hombre, cuya dedicación a la ganadería era evidente. Persistente en su propósito, se empecinó en buscar una solución para que sus animales pudieran regresar a su hogar. Incluso dialogó con los administradores del edificio y algunos vecinos en un intento por llegar a un acuerdo.

Los vecinos se quejaron del olor y terminaron desalojando a los animales pero el hombre insiste para que vuelvan (Douyin)

La noticia no pasó desapercibida en las redes sociales y rápidamente se compartió en distintos medios de comunicación. Los usuarios de las diferentes plataformas no dudaron en comentar sobre la singular escena. Mientras algunos la tomaron con humor y sugirieron que el campesino simplemente no podía cambiar sus costumbres, otros cuestionaron los riesgos que implicaba llevar animales de ese tamaño a un departamento. También se mencionó la posibilidad de que el peso de las vacas llegara dañar la estructura del edificio y el olor que desprendían podía generar problemas de higiene y salud.

La publicación en Douyin derivó en opiniones divididas. La mayoría de los usuarios de las redes consideraron la actitud del campesino como irresponsable y peligrosa. “Al menos la situación demuestra que la construcción del edificio es de buena calidad”, “¿Cómo hizo para meter siete terneros?”, Por qué no se quedó en el campo, no entiendo. Qué irresponsable porque perjudica a los animales, a los vecinos, a todos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales.

