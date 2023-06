Compró una campera usada a 70 mil pesos y un detalle le dio terror: “No lo puedo creer”

El video obtuvo más de 500 mil reproducciones en TikTok (@vickyvolpi)

Después de la pandemia de COVID-19, muchas cosas cambiaron para siempre. Las compras online, fue uno de los rubros que más creció alrededor del mundo. La comodidad, la amplia selección de productos y la facilidad para comparar precios convirtieron a esta modalidad en una opción cada vez más popular entre los consumidores. Todo puede estar al alcance de la mano con un simple ´click’.

A raíz de esto, una joven llamada Victoria Volpi, compartió los detalles de una compra online que le había hecho su mamá. La joven es oriunda de Ushuaia pero vive en Córdoba y allí fue donde le llegó el tan ansiado paquete. No era una típica compra en un local específico sino que era una prenda usada que había adquirido a través de una página de reventa en Instagram. Ella necesitaba una campera abrigada para pasar el invierno y su mamá le concedió el deseo. Juntas hicieron una compra que llegaría de Corea directo al departamento de la chica.

Ni bien llegó, Victoria abrió el paquete pero decidió grabar el momento y compartir su nueva adquisición con sus seguidores. La chica es fanática de las camperas puffer, una tendencia que se popularizó en los últimos años. Consiguió una que le gustó y decidió mostrarla con mucha emoción. Si bien al principio creyó que era un tanto grande le quedó perfecta.

Sin embargo, el entusiasmo inicial se transformó rápidamente en decepción. Mientras realizaba un “unboxing” para mostrar el proceso a sus seguidores, Victoria notó un sonido inusual proveniente de los bolsillos de la campera. Intrigada, comenzó a investigar el origen de estos ruidos, lo que llevó al descubrimiento de una serie de sorpresas desagradables.

Al introducir las manos en los bolsillos, Victoria se percató de que ambos estaban rasgados, lo que ya era una señal preocupante. Luego, al agitar las mangas, escuchó un tintineo. Sin perder tiempo, la joven procedió a sacar los objetos que encontró en los bolsillos.

La campera tenía algunos objetos de su anterior dueña en su interior (@vickyvolpi)

Para su sorpresa, se encontró con una colección de monedas y papeles asiáticos, sin estar segura si provenían de Corea o China. Además, el descubrimiento de una jeringa usada aumentó aún más su asombro y preocupación. La joven no pudo ocultar su disgusto en el video de TikTok y compartió su decepcionante experiencia con sus seguidores. “Posta no lo puedo creer. Me dio cosita”, escribió Victoria.

El video tuvo más de 500 mil reproducciones en TikTok. “Está hermosa la campera, ¿cómo es el nombre de la página?”, “Encima la pago 70 mil pesos y usada naaaaaa”, “Es una jeringa, se llama tuberculina. Soy enfermera y vivo con jeringas en los bolsillos tranqui, puede ser por un montón de cosas”, “Lo bueno es que tenés un recuerdo de Corea”, “Poné las monedas en la billetera dicen que traen buena suerte”, “Las monedas son coreanas. Me encantó la campera. Vino hasta con souvenirs y todo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.

Seguir leyendo: