“Pedir una cita con un médico es más difícil que sacar entradas para Beyoncé”: la odisea de una joven en el Reino Unido

Echar raíces en otro país suele tener sus ventajas y desventajas. Sin embargo, para Cristina Olmedo, una española que vive en Londres desde hace una década, el sistema sanitario público del país ha sido motivo de sorpresa y frustración. En un video compartido en sus redes sociales, Cristina relata su odisea para conseguir un turno médico en el Reino Unido, comparándolo con la dificultad de obtener entradas para un concierto de Beyoncé.

En su video, titulado “Cosas que tenéis que saber antes de venir al médico en Inglaterra”, Cristina explicó la dificultad de acceder a una cita con un médico en el Reino Unido. Según relató, es extremadamente difícil que atiendan el teléfono y, una vez que se logra la comunicación, la espera puede ser casi interminable.

Cristina relató que, finalmente, fue atendida por una persona en la recepción del centro médico, insistiendo en que no se trataba de un médico o una enfermera, sino alguien cuya función principal parecía ser “evitar que los pacientes acudieran al médico”, haciendo todo tipo de sugerencias.

Según explica, le hicieron preguntas como “¿Te duele el ojo? ¿Has desayunado esta mañana?” o “¿Llevas tres días vomitando? Tienen que ser 10 antes de darte una cita”. Incluso cuando se trata de los síntomas de un niño, las barreras parecen ser igualmente difíciles de superar. “¿Tu hijo lleva 5 días con dolor de garganta? ¿Y le das paracetamol? Pues prueba ibuprofeno”, relató a modo de ejemplo de las respuestas que ha recibido.

Si logras superar estos obstáculos y obtener una cita, aún queda otro desafío aparentemente inevitable: la solución para todo parece ser el paracetamol. “Aquí está la respuesta a todo. Para lograr un antibiótico, lo tienes que pedir de rodillas”, afirmó Cristina. El tema de las urgencias también parece merecer un capítulo aparte según su relato.

“Creo que el sistema tiene un problema bastante grave, ya que todo el mundo con el que hablo de esto, está de acuerdo”, dijo Cristina en su publicación viral, que acumula más de 100 mil reproducciones, 8,500 ‘me gusta’ y más de 950 comentarios.

“Me amputé el brazo. La del teléfono: ¿Ya intentaste pegarlo con cinta?”, “Yo casi me arranco un dedo, estaba desangrándome vivo, fui a urgencias y la sala petada, me dijeron que o esperaba 4 h o me diera media vuelta”, “Fui a urgencias en Croydon y lo que me dijeron fue que me fuera a España lo antes posible. Que no podían hacer nada. Una m...su sistema sanitario”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

