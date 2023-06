Tuvo una cita con un joven que conoció en una aplicación y el resultado no fue el esperado: “El más rata que conocí”

La joven contó su historia sobre la cita con “la persona más rata” que había conocido (@solazoavruj)

Una joven argentina compartió su experiencia en TikTok después de tener un encuentro con un chico que conoció a través de una aplicación de citas. En el video, la protagonista relató el incómodo momento que vivió durante el encuentro en un bar, donde la conversación sobre dinero reveló que el joven era extremadamente tacaño.

La historia comenzó cuando Sol, hizo una introducción en TikTok, hablando sobre personas que son excesivamente tacañas. Luego, procedió a contar su cita con “la persona más rata” que había conocido.

Sol explicó que conoció al chico a través de la aplicación de citas y acordaron encontrarse en un bar para tomar algo. Sin embargo, desde el principio, las cosas no salieron como esperaba. Debido a que el bar estaba lleno de gente, tuvieron que buscar otra opción y terminaron sentándose en una esquina improvisada.

El momento crucial ocurrió cuando tuvieron que abandonar el primer bar. “Menos mal, la verdad es que ese bar se veía re ‘cheto’, así que seguro este es más barato”, dijo el joven. Aunque a Sol no le gustó el comentario, decidió dejarlo pasar en ese momento.

Sin embargo, las actitudes tacañas del chico continuaron en el siguiente bar. Cuando tomaron las cartas, él solo se enfocó en los tragos, ya que consideró que la comida era demasiado cara. Durante la noche, se mostró obsesionado con dos temas: su padre, a quien consideraba tacaño, y su trabajo como instructor de golf, donde afirmaba que podía cobrar precios muy altos por las clases particulares.

Sol intentó ser amable y preguntó cómo le estaba yendo en su trabajo como instructor de golf, pero la respuesta del chico fue desconcertante: “No te voy a decir cuántas clases son, ¿querés calcular cuánto dinero gano al mes?”. Esta actitud solo aumentó la incomodidad de la cita.

La mujer contó su experiencia fallida con un hombre que recién conocía y el video se hizo viral (Captura video)

A pesar de que se pidieron tres tragos cada uno, Sol intentó sugerirle al chico que pidieran algo de comida, pero él siempre rechazó la idea. Incluso llegó a decirle: “Estoy lleno porque merendé tarde, pero si querés, pedí algo vos”.

La noche empeoró cuando el chico le hizo una pregunta incómoda: “¿Qué es lo que no te gusta en un chico?”. La respuesta de Sol fue clara: “No me gusta cuando alguien es tacaño”. El joven respondió: “¿Entonces tendría que invitarte a la cita yo?”. Sol le dejó en claro que podía pagar su parte y ahí él le recordó que no le correspondería abonar el total de la salida porque no eran novios.

La discusión continuó cuando llegó la cuenta. Sol calculó mentalmente cuánto debía pagar por la mitad, incluyendo el 10% de propina, y le dio aproximadamente 7.500 pesos al chico, quien pagó con tarjeta. Sin embargo, cuando recibió el ticket, dejó solo 500 pesos como propina, lo que sorprendió a Sol.

Ella le explicó que la propina debía ser el 10% del total, pero él mantuvo su postura de que la propina era intuitiva y que a veces se olvidaba de dejarla. Esta actitud solo aumentó el enojo de Sol, quien considera que dejar propina es una muestra de conciencia social.

El video de Sol se volvió viral en TikTok, acumulando más de 150 mil visualizaciones, más de 6 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios. Aunque algunos usuarios estuvieron en desacuerdo con el tema de la propina, la mayoría expresó su apoyo a Sol y compartió su indignación ante la actitud tacaña del joven.

“Igual, con la propina tengo un tema yo, yo dejo si el servicio fue bueno, sino no. Sorry”, “500 de propina está mal??? paaaaraaaa”, “Te banco fuerte en todo, menos en lo de la propina”, “Porque seguiste sentada ? Me voy”, “Yo cuando arranco a hablar de las clases y cuando ganaba ya me hubiera ido”, “La palabra lo dice, propina! no está estipulado! es diría que a voluntad!”, fueron algunos de los mensajes de la publicación.

