La invitó a salir por primera vez y ella se ofendió por tener que pagar la mitad de la cuenta

El joven pidió que la chica pagara la mitad de la cuenta y ella se ofendió. (TikTok)

En TikTok, un joven compartió un video para mostrar su primera cita con la chica con la que intentaba entablar una relación amorosa. Para celebrarlo, fueron a comer a un restaurante mexicano y hubo una sorpresa que generó una reacción inesperada de ella.

En el clip se puede ver cómo la pareja llega al local y ya en la mesa hacen los pedidos. La joven pidió varios platos costosos e incluso él le cuestiona el precio de los mismos: “Ese platillo está un poco caro ¿no? O sea se ve bueno”.

El joven fue al baño y confesó cierto nerviosismo por la broma a su amiga en la prima cita. Cuando terminan de comer, él pide la cuenta y era de 3.944 pesos mexicanos (206,11 dólares). En ese momento, el chico le indicó a la mesera que pagará su parte con tarjeta de crédito, siendo 1972 pesos por persona.

Le hizo creer que tenía que pagar la mitad de la cuenta y ella se ofendió.

“Mira te puedes cobrar 1972 de aquí”, le dice el chico a la moza y su amiga le pide por favor que se haga cargo de la otra mitad para completar la cuenta. “O sea cómo, te tendría que poner 2.000 pesos”.

La situación se volvió tensa, ya que la joven expresó su malestar: “Es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, aparte el servicio. Eso no se hace, es lo mínimo que deberías hacer”.

Luego del planteo, ella se levantó enojada de la mesa para pagar la cuenta restante, pero en ese momento el joven tiktoker le aclaró que se trataba de una broma. La escena se volvió viral y alcanzó alrededor de 700.000 reproducciones.

